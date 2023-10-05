Пряме влучання в лікарню: ЗС РФ скинули авіабомби на Берислав, поранено медиків (фото, відео)

На думку радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни могли заздалегідь знати про підготовку удару, тому що в мережі поширюють ролик, автор якого знав, куди впаде снаряд.

Збройні сили Російської Федерації вдарили по лікарні та станції екстреної медичної допомоги в Бериславі Херсонської області. Про це 5 жовтня повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, удар стався приблизно о 12:40. Снаряди частково зруйнували корпус лікарні, внаслідок чого постраждали медики: водій і фельдшер.

У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК).

Як уточнили в Херсонській обласній військовій адміністрації, водій швидкої допомоги дістав перелом ноги й поранення голови. У фельдшера контузія.

Повідомляється, що четвертий поверх лікарні повністю знищено, ще один — частково. Також пошкоджено машини швидкої допомоги. Загалом ЗС РФ завдали п'ять авіаударів по місту.

Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА

Росіяни заздалегідь планували удар по лікарні, — мер Маріуполя

На думку радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, судячи з відео, яке публікують росЗМІ, про те, що буде завдано удару по лікарні, росіяни знали заздалегідь. Про це свідчить ракурс відео, автор якого за кілька хвилин до удару знав, де саме потрібно знімати.

"Момент цинічного обстрілу росіянами лікарні. Відео з "того боку". Сама серія зйомки вказує на попереднє спостереження і свідоме завдання удару", — написав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 27 вересня Збройні сили РФ скинули чотири керовані авіабомби на Берислав у Херсонській області. Перед цим, 25 вересня, також було скинуто чотири авіабомби на цей населений пункт.