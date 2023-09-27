Скинули авіабомби на цивільних: ЗС РФ повторно атакували Берислав (фото)

Внаслідок ворожих авіаударів ніхто з жителів не постраждав. Пошкодження зазнали будівля лікарні та господарські споруди.

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У середу 27 вересня Збройні сили Російської Федерації скинули чотири керовані авіабомби на Берислав у Херсонській області. Про це повідомили в Херсонській обласній військові адміністрації у Telegram.

"На домівки людей ворог скинув 4 керовані авіабомби", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що внаслідок ворожих ударів було пошкоджено будівлю лікарні та господарські споруди. Ніхто з людей не постраждав.

У Херсонській ОВА показали наслідки російського удару армії РФ по Бериславу.

"Це не декорації до чергового бойовика. Це реальність, у якій щодня живе Херсонщина", — заявили в ОВА.

Крім цього, голова Херсонської ОВА Олександр Продукін заявив, що близько 5:00 російська армія вдарила поблизу Миколаївки Бериславського району. Також минулої доби 26 вересня ворог здійснив по регіону 119 обстрілів, випустив 557 зі снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів. Зокрема, відбулися два ракетні удари.

У результаті атак ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю закладів освіти, заводів, пенітенціарну установу в Херсоні і медичний заклад у Бериславі.

"Через російську агресію 12 людей дістали поранення", — додав Олександр Продукін.

За повідомленням голови Бериславської РДА Володимира Літвінова, протягом 26 вересня ЗС РФ завдали авіаційних ударів по місту Берислав, селах Миколаївка, Ольгівка, Бургунка та Львове. Через ворожу атаку пошкодження зазнала будівля лікарні, багатоквартирні будинки, житлові будинки, господарські споруди, також загорілося непрацююче кафе.

Також було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів по селах Ольгівка, Качкарівка та Дудчани.

Нагадаємо, 26 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Розі Дніпропетровської області. Зі слів голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ворог атакував балістикою.

22 вересня стало відомо, що на острові Зміїний журналісти знімальної групи "ТСН" потрапили під обстріл. Під час повітряної тривоги ворог завдав удари керованими авіаційними бомбами.