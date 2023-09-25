Запустили авіабомби: журналісти "ТСН" потрапили під обстріл на острові Зміїний (відео)

За словами військкора Андрія Цаплієнка, росіяни цілили в катери, на яких прикордонний загін прибув на острів. Від влучання осколка здетонував боєкомплект, унаслідок чого плавзасоби було пошкоджено.

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Журналісти знімальної групи "ТСН" потрапили під обстріл на острові Зміїний. Відповідне відео було опубліковано 22 вересня.

ЗМІ знімало сюжет про ситуацію на острові, який раніше перебував в окупації ЗС РФ. Журналісти також хотіли показати наслідки постійних ударів по острову. У сюжеті йдеться про те, що прикордонники не можуть постійно перебувати на острові через знищену інфраструктуру, тому роблять туди періодичні рейди.

В один із таких рейдів разом із прикордонниками на Зміїний вирушили українські журналісти. Під час фільмування сюжету оголосили повітряну тривогу, після чого сталися удари керованими авіаційними бомбами.

"Є ситуації, коли навіть досвідченим спецпризначенцям нічим відповісти на удари ворога. І на Зміїному ми стали свідками однієї з таких ситуацій. Звучить сигнал повітряної тривоги, ворог завдає ударів із повітря. У нас кілька секунд, щоб знайти в руїнах на скелі бодай якесь укриття", — розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

За словами військкора, того дня на острові пролунали два вибухи.

"Дуже мотивує те, що в хлопців нормальне ставлення до цього. Вони тримають бойовий дух. Страшно, але контрольовано", — додав Цаплієнко.

Пізніше з'ясувалося, що мішенню ЗС РФ були катери, на яких прикордонники разом зі знімальною групою прибули на острів. Обидва плавзасоби зазнали пошкоджень — борт одного з катерів "прошило" наскрізь, там здетонував боєкомплект. Утім, бомби впали на відстані від катерів — більша частина боєкомплекту не здетонувала, тож катери залишилися на плаву, однак у них відмовила електроніка.

Катери прикордонників, які прибули на острів Зміїний, зазнали пошкоджень Фото: Скриншот

"Дивом завелися двигуни. Обидва катери почали маневрувати на межі своїх можливостей, йдучи від можливих ударів із повітря", — резюмував Цаплієнко.

Нагадаємо, 20 вересня Головне управління розвідки Міноборони показало підрозділ NBD зі спецпідрозділу "Тимура", який звільнив острів Зміїний.

Раніше, 23 серпня, спецпідрозділ ГУР Міноборони "Артан" опублікував кадри з місця зіткнення з літаком ЗС РФ біля острова Зміїний.