Запустили авиабомбы: журналисты "ТСН" попали под обстрел на острове Змеиный (видео)

По словам военкора Андрея Цаплиенко, россияне целились в катера, на которых погранотряд прибыл на остров. От попадания осколка сдетонировал боекомплект, в результате чего плавсредства были повреждены.

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Журналисты съемочной группы "ТСН" попали под обстрел на острове Змеиный. Соответсвующее видео было опубликовано 22 сентября.

СМИ снимало сюжет о ситуации на острове, который ранее находился в оккупации ВС РФ. Журналисты также хотели показать последствия постоянных ударов по острову. В сюжете говорится о том, что пограничники не могут постоянно пребывать на острове из-за уничтоженной инфраструктуры, поэтому делают туда периодические рейды.

В один из таких рейдов вместе с пограничниками на Змеиный отправились украинские журналисты. Во время съемки сюжета объявили воздушную тревогу, после чего последовали удары управляемыми авиационными бомбами.

"Есть ситуации, когда даже опытным спецназовцам нечем ответить на удары врага. И на Змеином мы стали свидетелями одной из таких ситуаций. Звучит сигнал воздушной тревоги, враг наносит удары с воздуха. У нас несколько секунд, чтобы найти в руинах на скале хотя бы какое-то укрытие", — рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

По словам военкора, в тот день на острове прозвучали два взрыва.

"Очень мотивирует то, что у парней нормальное отношение к этому. Они держат боевой дух. Страшно, но контролировано", — добавил Цаплиенко.

Позже выяснилось, что мишенью ВС РФ были катера, на которых пограничники вместе со съемочной группой прибыли на остров. Оба плавсредства получили повреждения — борт одного из катеров "прошило" насквозь, там сдетонировал боекомплект. Впрочем, бомбы упали на расстоянии от катеров — большая часть боекомплекта не сдетонировала, поэтому катера остались на плаву, однако у них отказала электроника.

Катера пограничников, которые прибыли на остров Змеиный, получили повреждения Фото: Скриншот

"Чудом завелись двигатели. Оба катера начали маневрировать на грани своих возможностей, уходя от возможных ударов с воздуха", — резюмировал Цаплиенко.

Напомним, 20 сентября Главное управление разведки Минобороны показало подразделение NBD из спецподразделения "Тимура", освободившего остров Змеиный.

Ранее, 23 августа, спецподразделение ГУР Минобороны "Артан" опубликовало кадры с места столкновения с самолетом ВС РФ возле острова Змеиный.