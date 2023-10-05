Відновлять воєнний потенціал: у 2028 році РФ спробує атакувати інші країни, — Зеленський

Як зазначив президент України, країни Балтії, а також ті, в яких присутній російський військовий контингент, перебувають у фокусі експансії Кремля. І якщо зараз зупинити війну в Україні, РФ збереться з новими силами, щоб атакувати їх.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що в разі заморожування конфлікту в Україні, Росія може почати атакувати інші країни у 2028 році. Про це глава держави заявив у четвер, 5 жовтня, на саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді (Іспанія).

За словами президента, Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки, і один із них "викликає особливу тривогу".

"Якщо в цій агресії проти України відбудеться якась пауза або заморожування конфлікту, то ми зіткнемося з новою критичною ситуацією у 2028 році", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що якщо Росії буде надано можливість адаптуватися до поточної ситуації, то у 2028 році Кремль зможе відновити свій воєнний потенціал, який було підірвано діями Сил оборони.

"Це може надати Росії достатню силу для атаки на країни, що перебувають у фокусі російської експансії. Крім України, це країни Балтії та країни, на території яких присутні російські військові контингенти", — заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що ця інформація ґрунтується на розвідувальних даних і "ми сигналізуємо вам про це". Він також наголосив, що "найнебезпечнішим ворогом є той, хто отримує уроки з минулих помилок і готується до нової атаки, спираючись на висновки".

Нагадаємо, під час свого візиту до Іспанії Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром королівства Педро Санчесом, який пообіцяв надати Україні новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони.

Також нагадаємо, 5 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Україні не варто хвилюватися щодо надання допомоги союзників на тлі останніх подій у США, оскільки президент Джо Байден запевнив його у стовідсотковій підтримці.