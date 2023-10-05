ЗС РФ вдарили ракетою по магазину під Куп'янськом: 49 загиблих, — Зеленський (фото, відео)

За словами голови ОП Андрія Єрмака, серед постраждалих — 11-річна дівчинка. Зеленський заявив, що росіяни вкотре свідомо пішли на теракт і отримають потужну відповідь.

Російські окупанти 5 жовтня завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Унаслідок удару загинули 49 мирних жителів, серед яких 6-річна дитина. Ще 7 осіб дістали поранення, зокрема 11-річна дівчинка. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та Офіс генерального прокурора.

"Росіяни обстріляли цивільний об'єкт у селі Гроза, Куп'янського району. Попередньо відомо про 48 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик. Також відомо про 6 поранених — також одна дитина, дівчинка", — написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, розбір завалів триває.

"Показово жорстокий російський злочин — удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що російський терор потрібно зупинити.

"Цей і подібні теракти потрібні Росії тільки для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу", — додав президент.

Зеленський нагадав, що зараз перебуває на саміті Європейської політичної спільноти, де обговорює з лідерами країн Європи посилення української ППО та армії.

"А терористам — відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", — резюмував президент.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, ЗС РФ також завдали авіаудару по лікарні в місті Берислав Херсонської області. Постраждали двоє медиків, зруйновано четвертий поверх лікарні, а також пошкоджено машини швидкої допомоги.