Індійські пускові установки 51П6А комплексів С-400 помічені в Росії: куди попрямує техніка

Комплекси після фінальних випробувань буде відправлено в Індію. Таким чином, незважаючи на бойові дії, що тривають в Україні, Росія все ж поставляє дорогу техніку за кордон.

У соцмережах з'явилися фотографії з російськими установками 51П6А зі складу зенітно-ракетних комплексів С-400, які були замовлені Індією. У коментарях до знімків ідеться про те, що, незважаючи на тривалу російсько-українську війну і введені Заходом санкції проти РФ, Москва виконує свої зобов'язання з постачання індійських сил ППО. Фото було опубліковано у Twitter 2 жовтня.

В іншій публікації сказано, що три установки С-400 вже прибули з РФ до Індії, а інші два комплекси прибудуть до кінця 2024 року. Ці два С-400, помічені в Росії, будуть поставлені в Індію, щойно комплекси пройдуть фінальні випробування.

Закупівля Індією С-400

Індія замовила у РФ загалом п'ять зенітних ракетних систем С-400. Цю угоду було підписано в жовтні 2018 року під час щорічного двостороннього саміту двох країн. Західні оглядачі зазначають, що рішення Індії про придбання цих систем свідчить про її прагнення підвищити свій потенціал ППО і зміцнити військове партнерство з Росією.

Щодо розгортання цих систем, то Делі офіційно не розкриває конкретних місць їхнього розміщення, хоча очікують, що російські комплекси будуть розміщені в стратегічних місцях для захисту життєво важливих об'єктів, військових баз і дорогих активів по всій країні.

Дальність дії С-400 дає змогу використовувати їх для захисту великих територій, включно з великими містами, промисловими центрами і важливими військовими об'єктами. Тому місця розгортання визначатимуться, найімовірніше, виходячи зі сприйняття загроз і оборонної стратегії Індії, підкреслили експерти.

Реакція США

Рішення Індії про закупівлю систем С-400 викликало заклопотаність і привернуло увагу інших країн, зокрема США. У Вашингтоні висловили стурбованість потенційними наслідками цієї угоди для стратегічних відносин Індії зі США.

Однак Делі заявив, що рішення про закупівлі в галузі оборони ухвалюють з огляду на інтереси її національної безпеки та давні зв'язки з Росією в галузі оборони та безпеки.

Нагадаємо, 23 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що в окупованому Криму в районі Оленівки стався вибух, який знищив російську ЗРК С-400 "Тріумф". У відомстві додали, що з огляду на обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ЗС РФ, це болючий удар по системі ППО росіян.