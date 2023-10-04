У РФ заявили про розробку ракети для ЗРК С-400 класу "земля-земля": що відомо

Наразі невідомо, чи ракета є повністю новою розробкою, чи модернізацією вже наявної 48Н6. Проте самі випробування були для оцінки доцільності боєприпасу.

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Росія веде роботи зі створення ракети до зенітно-ракетного комплексу С-400 класу "земля-земля". Про це заявив заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Медведєв опублікував відео, на якому заявляється про випробування ракети до С-400. Вони проходили на полігоні "Капустин Яр". Мета випробувань полягала в перевірці можливостей та доцільності ракети з можливістю уражати наземні цілі. Ракета має радіокомандне наведення та летить за балістичною траєкторією.

На кадрі з відео помітна траєкторія ракети

Також у Defense Express пишуть, що підтвердженням радіокомандного наведення є наявність радіолокаційної станції 92Н6Е на полігоні. Вона як раз і "веде" зенітну ракету. У відео не показують момент пуску, тому невідомо, чи це модернізація 48Н6, чи нова ракета. Сам Медведєв описав боєприпас як нову ракету та розробку, однак заявив, що були внесені зміни, які повпливали на дальність польоту та точність.

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Саме формулювання випробування на "доцільність" може свідчити про те, що розробка знаходиться на початковій стадії. Проте якщо мова йде про модернізацію ракети 48Н6, то треба буде менше часу на випробування, аніж у випадку повністю нової розробки.

Ракета 48Н6ДМ має дальність пуску по землі приблизно 230 км та має бойову частину 180 кг. Також експерти додають, що після перетину радіогоризонту радіолокаційна станція вже не може "вести" ракету, тому її точність значно погіршується та боєприпас попадає у приблизну ціль. Окупанти використовують ці ракети для терору українських міст.

Нагадаємо, 15 вересня ЗМІ показали, як виглядає дивізіон С-400 після ударів ракетами.

14 вересня були показні кадри з місця удару по російському "Тріумфу" в окупованому Криму.