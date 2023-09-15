Дві чорні плями замість С-400: OSINT показали якісні фото удару поблизу Євпаторії (фото)

На нових світлинах можна побачити, що дві установки С-400 оточили захисними спорудами. Однак їх не сховали в іншому місці, після того, як у 2022 році вони потрапили на фото російського туриста.

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Під ранок 14 вересня 2023 року жителі Євпаторії в окупованому Криму почули близько 10 гучних вибухів. Російська влада запевняла, начебто ППО збила усі дрони та ракети, які атакували військову базу ЗС РФ. Однак відео, опубліковане у мережі, показало, що було мінімум п'ять влучань. Генштаб ЗСУ підтвердив, що вдалось поцілити по установці ППО С-400 "Тріумф". OSINT-розслідувач Brady Africk опублікував світлини з високою роздільною здатністю, на яких наочно видно наслідки влучання. Світлини розміщені у Twitter розслідувача.

Супутникові фото зафіксували ситуацію 28 серпня 2023 року та 14 вересня 2023 року. Обидва рази об'єктив камери був спрямований на точку з координатами 45.176622, 33.242427 — саме тут було місце дислокації комплексу ППО ЗС РФ.

На більш ранній світлині видно, як по центру кадра стоїть дві великі установки С-400. Дещо правіше та вище — ще чотири технічних об'єкти невідомого призначення, менших за розміром. Про важливість цих об'єктів свідчить те, що їх оточено захисними валами.

На наступній світлині бачимо дві чорні плями на місці однієї установки С-400 і на місці невідомого меншого об'єкта.

Вибухи в Криму: наслідки удару по базі РФ під Євпаторією Фото: Brady Africk Вибухи в Криму: наслідки удару по базі РФ під Євпаторією

Автор допису вказує: схоже на те, що одна з установок С-400, які спалили 14 вересня, фігурувала на світлині російського туриста, зробленій у серпні 2022 року.

Установка С-400 на фото 21 серпня 2022 року Фото: З відкритих джерел

OSIT-розслідувачі встановили координати точки, де зробили фото — 45.180317, 33.232232. Відстань до точки влучання у 2023 році — близько 700 м. Можливо, російське командування не вважало за потрібне перемістити ППО у місце, яке не з'являлося в Internet.

Вибух в Криму: точка удару під Євпаторією Фото: Google maps

Вибухи в Криму: деталі

Зазначимо, протягом останніх двох тижнів у Криму відбулась низка гучних інцидентів. Наприкінці серпня відбулась атака ГУР Міноборони на базу ЗС РФ на мисі Тарханкут. Цій вилазці передувало знищення установки ППО С-400, яка там базувалась.

Після того 13 вересня стався удар по сухому доку у Севастополі, в якому потрощило десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Врешті 14 вересня підірвали установку С-400 біля Євпаторії. А кількома днями до того — 9-10 вересня — ГУР Міноборони розповів про вдалу спецоперацію у Чорному морі: вдалось відбити у ворога газовидобувні платформи, дві з яких стоять за 40 км від мису Тарханкут.

Нагадуємо, в Офісі президента розповіли, що ЗСУ мають засоби, що бити по ЧФ РФ. Завдяки цій зброї Росія незабаром повністю втратить домінування у Чорному морі: для цього потрібно підбити ще 2-4 кораблі Росії.

Крім того, урядовці запевняють, що для спецоперацій в Криму використовують виключно український арсенал: про західні ракети, наприклад, Storm Shadow, не може бути мови.