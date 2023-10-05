Обстріл села Гроза: атака була націленою, можливо, протикорабельною ракетою, — ЗМІ (фото)

За словами аналітика британського центру RUSI, обстріл села Гроза Харківської області виглядає цілеспрямованим. Характер пошкоджень свідчить про незвичайну бойову ракету: стандартні ракети діють проникаюче, але без масштабного збитку.

Британський професор Майкл Кларк і аналітик з питань оборони та безпеки, ексгенеральний директор аналітичного центру з оборонних питань RUSI, розповів, що масштаб пошкоджень у селі Гроза Харківської області вказує на те, що удар завдавався не звичайною бойовою ракетою. Про це повідомляє Sky News.

За його словами, невелике село Гроза в Харківській області, де вдень у четвер, 5 жовтня, загинули щонайменше 51 місцевий мешканець, розташоване у віддаленій місцевості й досить далеко за лінією фронту.

"За фотографіями видно, наскільки сильними були вибухи", — зазначив британський експерт, додавши, що масштаб руйнувань свідчить про те, що в цьому випадку могла використовуватися протикорабельна ракета.

Він сказав, що звичайна бойова ракета діє проникаюче, але не завдає масштабної шкоди.

"Хай там як, можна припускати, що атака була націленою. Важко уявити, що ракета летіла невірним курсом, або дещо відхилилася", — сказав він.

Нагадаємо, що під час обстрілу в селі Гроза проходив поминальний обід: загинув кожен 10 житель.

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