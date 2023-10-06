Пентагон анонсував зустріч "Рамштайн-16" у Брюсселі

Участь у засіданні "Рамштайн" щодо питань оборони України, окрім Ллойда Остіна та Чарльза Брауна, візьмуть міністри оборони та старші військові чиновники з майже 50 країн.

Наступного тижня в Брюсселі відбудеться чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

За даними Міністерства оборони, засідання планують провести 10 жовтня. На нього приїдуть глава Пентагону Ллойд Остін та новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун.

"Це буде 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України після того, як у квітні 2022 року міністр Остін сформував міжнародну групу", – йдеться у повідомленні.

Участь у засіданні "Рамштайну-16" окрім Остіна та Брауна візьмуть міністри оборони та старші військові чиновники з майже 50 країн.

На зустрічі, за даними Пентагону, планують обговорити поточну ситуацію в Україні та забезпечення українців засобами, необхідними для захисту суверенної території.

"Рамштайн-15": підсумки і домовленості партнерів України

На базі ВПС США "Рамштайн" 19 вересня пройшла 15 зустріч Контактної групи з питань оборони України.

У зустрічі взяли участь 54 держави. Вперше на заході був присутній Рустем Умєров як новий глава Міноборони України.

Після засідання він представив результати заходу. У своєму повідомленні Умєров зазначив, що на зустрічі було досягнуто згоди про запуск ініціативи під назвою Capabilities Coalition (Коаліція можливостей). Він підкреслив, що основна мета цієї ініціативи — підготовка Сил оборони України до майбутніх викликів.

Умєров додав, що особливу увагу було приділено створенню ІТ-коаліції в межах формату "Рамштайн", у якій взяли участь Україна, Естонія та Люксембург. Завданням ІТ-коаліції є забезпечення захищеної та стійкої ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України та Сил оборони, що має покращити ефективність у бойових діях.

Нагадаємо, що під час вступного слова на засіданні "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін анонсував прибуття танків Abrams M1 в Україну. Міністр заявив, що час не грає на руку Путіну, який веде імперіалістичну війну проти України.