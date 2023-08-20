Більше для захисту України: Резніков озвучив дату нового "Рамштайна"

За словами глави оборонного відомства, Україна планує домовитися про нові поставки необхідної для фронту техніки.

Related video

П'ятнадцяте засідання міністрів оборони держав-союзників України у форматі "Рамштайн" має стартувати 18 вересня 2023 року. Про це сказав в інтерв'ю "24 Каналу" міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, зустріч відбудеться в онлайн-форматі і триватиме шість днів — до 24 вересня. Ключові питання, які обговорюватимуться під час "Рамштайн-15", залишаються незмінними — пріоритетом номер один буде посилення української протиповітряної оборони.

На відео з 23:04

"Більше ракет, більше систем, більше радарів плюс авіація як елемент протиповітряної оборони. Друге питання — це артилерія та амуніція до неї. Третя річ — це бронетехніка всіх видів", — сказав Резніков.

Міністр оборони пояснив, що Україна розраховує домовитися щодо поставок:

бронетранспортерів;

броньовиків;

танків;

броньованих автомобілі для евакуації поранених і всіх видах запчастин до них.

Він також зазначив, що західна допомога Україні не знижується. А восени, коли знову почнеться політична активність парламентів, країни ухвалюватимуть рішення, скільки грошей потрібно закласти у свою обороноздатність і допомогу Україні у 2024 році.

Важливо

Не драмтеатр: в Офісі прокурора назвали справжню мету ракетного удару по Чернігову (відео)

"Чому важливий "Рамштайн", який буде восени? Тому що ми будемо комунікувати. Наші бачення майбутнього і на наступні роки, щоб вони теж це почули від нас, оцінили, де вони готові бути нашими партнерами й надалі, і заклали це у свої бюджетні плани", — наголосив Олексій Резніков.

Як закінчився "Рамштайн-14"

Останнє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 18 липня. Союзники домовилися наростити виробництво боєприпасів в окремих країнах, а також на мультинаціональному рівні в рамках ініціативи ЄС з випуску більшого обсягу боєприпасів.

Також Україні було обіцяно, що в найближчому майбутньому на озброєнні Сил оборони з'явиться нова партія бронемашин M113.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 серпня повідомив про позитивне вирішення питання постачання винищувачів F-16 Україні. Домовленості було досягнуто під час переговорів із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

А 18 серпня з'явилася інформація, що США погодилися із запитом Данії про передачу Україні інструкційних матеріалів щодо багатоцільових винищувачів F-16. У цих пакетах є навчальні модулі, документація та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології.