Фото оголених коханок та документи ВПК: хакери зламали пошту полковника Росгвардії (відео)

Російський полковник Роман Єршов командував ОМОН під час вторгнення з території Білорусі. Його підрозділ перебував у Прип'яті та розмістився у чорнобильських лісах.

Хакери з "Кібер Спротиву" зламали пошту полковника Росгвардії Романа Єршова та знайшли докази вторгнення підрозділів ОМОН до Прип'яті. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Полковник Росгвардії Роман Єршов, допоміг українським хактивістам отримали чергові докази участі підрозділів ОМОНу у вторгненні в Україну", — йшлося в повідомленні.

Хакери отримали фотодокази вторгнення підрозділів ОМОН з Калузької області в Прип'ять та розміщення особового складу в чорнобильських лісах. На його пошті зберігалися результати роботи ЗСУ по росгвардійцях.

"Щоправда, дизайнерські навики полковнику пасує розвивати. Поєднання коханок, мертвого особового складу та знищеної техніки в один колаж — доволі прогресивне художнє рішення", — розповіли в підпіллі.

Контент, що зберігає на пошті Роман Єршов

Також хакерам вдалося отримати доступ до різних аналітичних документів росіян. А саме аналізу роботи 9 мм пістолетів МПЛ та МПЛ-1 (так званих пістолетів Лебедєва), які були розроблені "Концерном Калашнікова" для підрозділів Нацгвардії. Зокрема, вони ілюструють так звану "еволюцію" російського ВПК — за два роки експлуатації пістолетів стало зрозуміло, що вони не придатні для якісного застосування.

Документи, знайдені на пошті Єршова

Крім цього, на пошті російського полковника знайшли доповідь терористичної організації "Центр поддержки Новороссии" на тему "Как Россия проигрывает войну на Донбассе?"

Доповідь "Центра поддержки Новороссии"

В українському підпіллі наголосили, що одружений Єршов не забуває про "амурні справи". Зокрема, він зберігає унікальний контент від своїх коханок.

Контент на пошті Єршова

"Український спротив залишає за собою право використати дані й інформацію, які отримав про розміщення окремих підрозділів ЗС РФ в Україні. Деякі, вже й успішно використали для демобілізації окремих військових росіян. Демобілізації, авжеж, але є нюанс", — додали в підпіллі.

Полковник Росгвардії Роман Єршов: що про нього відомо

Роман Анатолійович Єршов — керівник спецпідрозділу росгвардії ОМОН по Калузькій області. Він командував підрозділом під час вторгнення російської армії до України з території Білорусі.

У лютому 2022 році Роман Єршов був підполковника, проте його підвищили до полковника за участь у бойових діях.

Роман Єршов

Нагадаємо, 21 серпня повідомлялося, що хакери "Кібер Спротив" зламали дані російського політика, заступника голови Держдуми РФ Олександра Бабакова. В Думі він опікувався міжнародними питаннями — міжпарламентське співробітництво, зв'язки зі співвітчизниками за кордоном.

1 вересня стало відомо, що російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських бійців. Вони хотіли дізнатися плани бойових дій та викрасти конфіденційну бойову інформацію. Зокрема, російські хакери намагалися в планшети, які ЗСУ використовували для "планування і виконання бойових завдань".