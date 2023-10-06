Удар ЗС РФ по селу Гроза: з'явились нові деталі щодо жертв та кадри зруйнованого кафе (відео)

Російські окупанти завдали удару по кафе-магазину у Грозі на Харківщині. За даними облпрокуратури, внаслідок обстрілу загинули вдова та син військового, якого поминали у той день.

5 жовтня російські війська обстріляли село Гроза у Куп’янському районі Харківської області. Відомо про десятки загиблих. Харківська обласна прокуратура опублікувала відео руйнувань у населеному пункті, зняте квадрокоптером.

ЗС РФ вдарили по Грозі: кількість загиблих

5 жовтня о 19:50 Державна служба України з надзвичайних ситуацій завершила у селі Гроза аварійно-рятувальні роботи.

За даними ДСНС, внаслідок удару загинула 51 особа, одна з них — дитина 2017 року народження. Ще шестеро осіб отримали поранення.

Цю інформацію підтверджував і міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Під час отримання медичної допомоги загинув один з поранених", — зазначав він.

Поліції вже вдалося ідентифікувати 35 тіл загиблих. Троє осіб вважаються зниклими безвісти.

У Грозі проходили поминки: родичі покійного загинули

На момент ракетного удару російських військ у місцевому кафе проходили поминки з нагоди перепоховання військового. Про це з посиланням на прессекретаря облпрокуратури Дмитра Чубенка проінформували в "Інтерфакс-Україна".

"До цього він був похований у Дніпрі, а родичі хотіли провести перепоховання в селі, звідки він родом. Поховання організовувала родина загиблого військового, а саме син і дружина", — розповів Чубенко.

За даними прокуратури, син перепохованого також був військовослужбовцем. Він, його дружина та мати загинули внаслідок російського удару.

Обстріл Грози на Харківщині: що вже відомо

Вдень 5 жовтня російські війська завдали ракетного удару по селу Гроза в Харківській області, знищивши місцевий кафе-магазин. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл продуктового магазину "абсолютно свідомим терактом".

В населеному пункті, в якому проживали 330 осіб, на момент удару поминали односельця. За даними ОВА, це наймасовіша за кількістю жертв атака ЗС РФ по Харківщині.

У пресслужбі поліції проінформували, що будуть ідентифікувати тіла загиблих за допомогою ДНК-експертизи. Правоохоронці з’ясували, що у магазині-кафе перебувало приблизно 60 мешканців села. Відомо, що серед загиблих є 8-річний хлопчик.

Житель Грози Олександр Муховатий розповів журналістам, що втратив 5 жовтня брата, невістку та мати. Він не приїхав на поминки, але почув вибух та зміг додзвонитися до племінника. Так чоловік дізнався, що його родичі — під завалами.