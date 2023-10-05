Наслідки обстрілу в селі Гроза: упізнавати загиблих будуть за ДНК, — поліція (фото)

Попередньо, подія в Грозі вже класифікується як воєнний злочин. Знайшли тіла 51 загиблого, зокрема восьмирічного хлопчика, ще в шести — поранення.

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Для ідентифікації загиблих під час обстрілу в селі Гроза Харківської області 5 жовтня призначать ДНК-експертизи. Про це повідомила пресслужба обласного управління поліції.

"У магазині-кафе перебувало близько 60 жителів, які поминали односельця. До теперішнього часу виявили 51 загиблого, зокрема 8-річного хлопчика та 6 поранених", — ідеться в публікації.

На місці працюють рятувальники та медики. Співробітники слідчо-оперативної групи оглядають місце події та документують наслідки обстрілу.

"Для ідентифікації невстановлених осіб буде призначено експертизи ДНК", — уточнили у пресслужбі поліції.

Попередньо, подія в Грозі вже класифікується як воєнний злочин. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

У прокуратурі Харківської області не виключають навмисного наведення ракети на заклад громадського харчування. Представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що росіянам могли передати дані про ціль для удару.

Британський військовий аналітик Майкл Кларк відзначив незвичайний характер руйнувань у селі Гроза: від звичайних бойових ракет руйнування не настільки масштабні. За його словами, це могла бути протикорабельна ракета, а удар, судячи з усього, був цілеспрямований.

Також повідомлялося, що, за даними МВС, російські війська обстріляли село в Харківській області ракетою комплексу "Іскандер".