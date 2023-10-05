Последствия обстрела в селе Гроза: опознавать погибших будут по ДНК, – полиция (фото)

Предварительно, событие в Грозе уже классифицируется как военное преступление. Нашли тела 51 погибшего, в том числе восьмилетнего мальчика, еще у шести — ранения.

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Для идентификации погибших во время обстрела в селе Гроза Харьковской области 5 октября назначат ДНК-экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

"В магазине-кафе находилось около 60 жителей, которые поминали односельчанина. К настоящему времени обнаружили 51 погибшего, в том числе 8-летнего мальчика и 6 раненых", — говорится в публикации.

На месте работают спасатели и медики. Сотрудники следственно-оперативной группы осматривают место происшествия и документируют последствия обстрела.

"Для идентификации неустановленных лиц будут назначены экспертизы ДНК", — уточнили в пресс-службе полиции.

Предварительно, событие в Грозе уже классифицируется как военное преступление. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

В прокуратуре Харьковской области не исключают умышленного наведения ракеты на заведение общепита. Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что россиянам могли передать данные о цели для удара.

Британский военный аналитик Майкл Кларк отметил необычный характер разрушений в селе Гроза: от обычных боевых ракет разрушения не столь масштабные. По его словам, это могла быть противокорабельная ракета, а удар, судя по всему, был целенаправленный.

Также сообщалось, что, по данным МВД, российские войска обстреляли село в Харьковской области ракетой комплекса "Искандер".