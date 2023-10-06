"Тоді почнуться справжні проблеми": експерт пояснив, чи можна потопити Кримський міст

Україна може ліквідувати незаконний міст окупантів у Криму, лише завдавши кілька десятків ударів. Військовий експерт Петро Черник відповів, які снаряди для цього підходять.

Україні потрібно знищити Кримський міст, незаконно побудований російськими окупантами на захопленому півострові. Однак є нюанс — конструкцію необхідно затопити на кілька сотень метрів. Про це в інтерв’ю медіа Obozrevatel, опублікованому 6 жовтня, заявив військовий експерт та полковник запасу Петро Черник.

"Він має дуже велику протяжність — 18 кілометрів. Знищення однієї з секцій нічого не вирішує, тому що через певний час його відремонтують, і він знов робочий", — підкреслив він.

Експерт пояснив, що потрібно, щоб під водою опинилися декілька сотень опор. Тоді, зі слів Черника, загарбники не зможуть відремонтувати міст.

"Тобто треба брати міст під вогневий контроль", — додав він.

Полковник пояснив, що це можливо тільки за допомогою ударів далекобійними ракетами, зокрема американськими балістичними ракетами ATACMS.

"Умовно від Керчі до Гуляйполя 250 кілометрів. ATACMS має дальність 300 кілометрів. А також далекобійні ракети, котрі можуть бути у комплектації до F-16, зокрема AGM-158 JASSM. Є ще ракети Storm Shadow і Scalp, але їх самих по собі не багато виготовлено", — розповів Черник.

Військовий експерт зауважив, що йдеться не про десяток, а про кілька десятків ракетних ударів. Він переконаний, що обстріли моста мають стати "постійним явищем".

"Підходить баржа для ремонту мосту — знищено, підходить наступна — знищено. І так протриматися кілька місяців. Тільки тоді в Криму почнуться справжні проблеми", — наголосив Черник.

Нагадаємо, 4 жовтня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що ЗС РФ посилюють охорону Кримського моста. З його слів, російські окупанти тримають навколо конструкції до десяти кораблів.

Також речник ВМС пояснив, у чому полягає "нездоланна" система оборони загарбників. Вона складається з трьох компонентів — ППО, військових суден та затоплених барж.