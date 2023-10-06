Ракета швидко прилетіла: кількість жертв обстрілу села Гроза зросла, подробиці (фото)

Російські військові могли завдати ракетного удару з Воронезької області. Ворог застосував ракету "Іскандер-М".

У селі Гроза Харківської області кількість жертв від російського ракетного удару зросла до 52. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час телемарафону.

"Наразі 52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу", — сказав Олег Синєгубов.

Він зазначив, що одна людина померла в лікарні. Тоді як у поранених людей спостерігаються серйозні травми.

Зі слів Синєгубова, підрозділи ДСНС розібрали завали та дістали всі тіла. Наразі відбувається ідентифікація частини тіл.

За інформацією ОВА, ракета прилетіла безпосередньо в будівлю кафе, яка була невеликою. Також була потужна вибухова хвиля, у результаті якої постраждало близько 25 сусідніх приватних будинків — вибило вікна. Наразі на місці працюють волонтери та місцева влада для того, щоб усунути наслідки ворожого прильоту.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що удару по селу могли завдати з Воронезької області Російської Федерації, оскільки від початку повітряної тривоги до удару пройшло близько десяти хвилин. Зокрема, ворог для атаки застосував балістичну ракету "Іскандер-М", вона летить швидко, та її важко виявляти.

"Балістика може летіти як з невеликої відстані, так і з дальніх підступів. Була інформація про те, що можливий удар з Воронезької області, яка межує з Харківською. Тому балістика — це небагато часу", — сказав Юрій Ігнат.

Удар ЗС РФ по селу Гроза: що відомо

5 жовтня російські військові завдали ракетного удару по селі Гроза Куп'янському району Харківської області. На момент ворожої атаки в місцевому кафе проходили поминки через перепоховання військового. Поховання організувала родина загиблого військового — син та дружина. Син був також військовим, він, його дружина та мати загинули через удар РФ.

У селі Гроза проживало 330 осіб.

Нагадаємо, житель села Гроза Олександр Муховатий пропустив поминки 5 жовтня, проте під час ракетного удару він втратив брата, невістку та маму. З його слів, від брата залишилися самі рештки.