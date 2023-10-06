"Позначають, хто в морі господар": ЗС РФ атакують район "зернового коридору", — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" розповіла, що російські війська щодня завдають ударів авіабомбами. Такі атаки можуть призвести до детонації мін у Чорному морі.

Російські окупанти щодня скидають керовані авіабомби на півдні. Ворог завдає ударів по району, де саме курсують судна, що проходять українським "зерновим коридором". Про це в ефірі телемарафону 6 жовтня розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона заявила, що нині не спостерігається активність корабельного угруповання РФ в районі тимчасового коридору для суден. Проте загарбники не полишають спроб контролювати там ситуацію, використовуючи для цього тактичну авіацію.

"Вони фактично щодобово направляють туди літаки для скидання керованих авіабомб, якраз в районі, де, ймовірно, мають курсувати судна, що вирішили скористатись гуманітарним коридором, запропонованим Силами оборони України", — підкреслила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" зауважила, що керовані авіабомби можуть призводити до детонації морських мін. З її слів, таких дуже багато в Чорноморській акваторії.

"Таким чином вони відстежують ситуацію з використанням авіації й такий дистанційний терор собі дозволяють для того, щоб позначати, хто в морі господар", — додала Гуменюк.

Коментар Наталії Гуменюк (про "зерновий коридор" — з 6:39)

Нагадаємо, Сили оборони знищили на півдні України три човни з ворожими ДРГ. Також, за даними ОК "Південь", лише за одну добу ЗС РФ завдали три удари керованими авіабомбами.

Британська розвідка 4 жовтня попередила, що ЗС РФ можуть завдати удару по цивільних суднах у "зерновому коридорі" та звинуватити в цьому Україну. У повідомленні йшлося, що Росія може встановити морські міни на підходах до портів.