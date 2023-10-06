Турецьке судно підірвалося на міні в Чорному морі: що відомо

Турецьке судно могло натрапити на боєприпас часів Другої світової війни або фугасну міну. Аналітики зазначають, що корабель кинув якір у каналі Дунаю.

У четвер 5 жовтня в Чорному морі біля узбережжя Румунії турецьке судно натрапило на міну. Про це повідомило видання Reuters.

Турецьке вантажне судно Kafkametler Maritime зазнало незначних ушкоджень баластної цистерни після того, як підірвалося на міні, екіпаж не постраждав, розповів голова турецької консультаційної компанії Bosphorus Observer.

За інформацією британської компанії з безпеки морського судноплавства Ambrey, подія сталася о 09:20 за Гринвічем біля гирла Дунаю, що за 11 морських миль на північ від Суліна, що біля входу в Сулінський канал. Уже о 12:10 судно відновило свій рух.

Зазначили, що це буде один із перший інцидентів за декілька місяців, коли судно натрапило на морську міну.

Джерело в українському уряді підтвердило, що турецьке судно натрапило, ймовірно, на міну часів Другої світової війни або фугасну міну, яка залишилася з минулого року.

За даними відстеження руху суден MarineTraffic, турецький корабель кинув якір у каналі Дунаю біля українського термінала у Вилковому.

Додамо, що порт Суліна розташований біля українського кордону в дельті річки Дунай.

Нагадаємо, 20 вересня біля румунського порту Суліна на вантажному судні, яке йшло під прапором Того, стався вибух у машинному відділені. На його борту перебувало 12 членів екіпажу — п'ятеро сирійців, четверо турків, один ліванець і один єгиптянин.

12 червня представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що українські прикордонники зафіксували некеровані вибухи боєприпасів, які виносить на берег Чорного моря.