Японія прискорено закуповує "Томагавки": у Пекіні незадоволені і говорять про "неприємні наслідки"

Китайські військові експерти вважають, що постачання Японії далекобійних ракет відображає прагнення США зміцнити свою військову міць у Тихоокеанському регіоні і створити навколо Китаю "кільце оточення з Tomahawk".

Японія почне закуповувати у США крилаті ракети Tomahawk у 2025 фінансовому році, на рік раніше, ніж планувалося раніше. У зв'язку з цим китайські військові попередили, що така військова політика Токіо може "призвести до негативних наслідків". Про це 5 жовтня повідомили оглядачі Global Times.

У матеріалі йдеться, що намір японської сторони закупити у США ракети Tomahawk у прискореному порядку висловив міністр оборони Японії Мінору Кіхара на пресконференції у Вашингтоні після перших особистих переговорів зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Повідомлялося, що Японія планує закупити 400 далекобійних "Томагавків", дальність удару яких становить близько 1600 км, у рамках підготовки до потенційних ударів у відповідь по базах противника. У зв'язку з цим китайці зазначили, що якщо Японія має намір завдати удару по інших країнах, то її також буде включено до сфери можливих контрударів.

"Якщо Японія наважиться здійснити напад на інші країни на морі, то її власна територія також стане мішенню для дій у відповідь", — ідеться в публікації.

Як заявив у четвер в інтерв'ю Global Times китайський військовий експерт Сун Чжунпін, розміщення Японією ракет Tomahawk, отриманих від США, спрямоване на зміцнення її здатності наносити попереджувальні удари і розширення військового співробітництва з Вашингтоном.

Він пояснив, що продаж Японії крилатих цих ракет насамперед орієнтований на їхнє розміщення на бойових кораблях, оснащених системою Aegis. На думку експертів із КНР, такі кроки відображають прагнення США зміцнити свою військову міць у Тихоокеанському регіоні та "прискорити створення кільця оточення з ракет Tomahawk, націлених на Китай".

"План США з розміщення крилатих ракет Tomahawk у своїх союзників у Тихоокеанському регіоні, спрямований проти Китаю, є недооцінкою і зрештою виявиться безрезультатним", — цитують оглядачі слова китайських військових.

Водночас слід узяти до уваги, що закупівля ще має бути схвалена Конгресом США, і з цієї причини обидві сторони поки що утримуються від офіційного узгодження угоди.

Нагадаємо, уряд Австралії оголосив про наміри придбати 200 крилатих ракет Tomahawk для бойових кораблів. За інформацією Naval News, це рішення пов'язане з прагненням Австралії "утримувати потенційних ворогів подалі від берегів країни".