Україна була представлена на форумі IDEB-2023: про що вдалося домовитися з партнерами

Українські представники ОПК провели переговори з колегами з країн НАТО, які займаються виробництвом і постачанням контрснайперських акустичних систем і контрбатарейних радарів.

Українські зразки озброєння було представлено на форумі IDEB-2023, що з 3 до 5 жовтня проходив у виставковому центрі Incheba, що в столиці Словаччини — Братиславі. Були представлені 155-мм САУ "Богдана", розвідувальний безпілотник "ШАРК", радар П-18. Однак не менш важливим були контакти українських зброярів із західними партнерами. Про що представникам українських оборонних компаній вдалося домовитися із зарубіжними колегами розповіли 6 жовтня в Defence Express.

Оглядачі пишуть, що участь у таких виставках є вельми важливим аспектом у контексті співпраці із західними партнерами. Як розповів начальник управління маркетингу ТОВ "Українська бронетехніка" Роман Шеленг, українські зброярі шукають технологічних партнерів для створення зразків, необхідних насамперед для Збройних сил України.

"У майбутньому, коли ми подолаємо російську агресію, почнемо експортувати озброєння високої якості, яке пройшло реальне випробування боєм і увібрало у себе найкращий досвід", — зазначив Шеленг.

155-мм САУ "Богдана"

За його словами, за результатами контактів із західними колегами та укладених домовленостей можна говорити про можливу реалізацію в Україні тренувальних центрів для потреб ЗСУ, зокрема Повітряних Сил. Крім того, є можливість підвищити рівень захисту українських бронемашин.

"Є домовленості щодо кооперації з підвищення балістичної стійкості броньованих автомобілів з рівня захисту STANAG 1-2 до рівня STANAG 4 за рахунок надлегких матеріалів", — додав Шеленг.

Український безпілотник "ШАРК"

Ще одним важливим моментом були переговори з представниками країн НАТО, які виробляють і постачають контрснайперські акустичні системи та контрбатарейні радари — ці засоби також потрібні Силам оборони.

На закінчення Шеленг сказав, що українська сторона завжди акцентує на готовності спільного виробництва озброєнь на підприємствах українського ОПК.

"Ми готові розміщувати на своїх майданчиках необхідне обладнання для спільного виробництва високотехнологічних речей", — підсумував він

Раніше повідомлялося, що під час візиту президента України Володимира Зеленського було досягнуто домовленостей щодо постачання далекобійної зброї. Глава держави позитивно оцінив значення переговорів і заявив, що в українських воїнів тепер буде більше артилерії і далекобійної зброї.