"Більше далекобійної зброї": Зеленський підбив підсумки саміту Європейської політичної спільноти (відео)

Українська війська матимуть більше артилерії, а також отримають системи протиповітряної оборони, які надійдуть напередодні зимового періоду.

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День саміту Європейської політичної спільноти для президента Володимира Зеленського був насиченим, а для України дав необхідні результати – домовленості щодо постачання далекобійної зброї. У вечірньому відеозверненні він повідомив подробиці.

Керівник держави взяв участь у важливих зустрічах, де провів необхідні перемовини. Спілкування з партнерами дало результат щодо постачання систем ППО. Це дуже важливо напередодні зими.

"Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія – дякую!" – заявив Зеленський.

Він додав, що буде більше артилерії в українських воїнів. Стосується це й далекобійної зброї.

"І обов’язково буде більше справедливості", – пояснив він.

Важливо

Додаткові системи ППО: Іспанія надасть Україні військову допомогу, — Зеленський

Володимир Зеленський позитивно оцінив значення перемовин. Він наголосив, що зло не має права взяти гору, а лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Політики подякував Європейському Союзу та Європейському парламенту, а Іспанії, яка організувала відповідні заходи, за можливість зміцнити європейську єдність.

Саміт Європейської політичної спільноти та ЗРК Patriot від ФРН

Володимир Зеленський 5 жовтня за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти заявив, що Україна отримає ЗРК Patriot від Німеччини напередодні зимового періоду. З його слів, німецькі партнери працюють над забезпеченням України додатковою системою ППО. Він зазначив, що це також захист Європи та спільних цінностей".

Нагадаємо, 4 жовтня, як повідомило Bild, німецькі представники на перемовинах з делегатами від уряду України натякнули, що мають намір зробити все для посилення протиповітряної оборони нашої держави та надання більшої кількості ракет для комплексів Patriot. Влада Німеччини нібито не планує "в осяжному майбутньому" постачати Україні далекобійні ракети Taurus.