"Больше дальнобойного оружия": Зеленский подвел итоги саммита Европейского политического сообщества (видео)

Украинские войска будут иметь больше артиллерии, а также получат системы противовоздушной обороны, которые поступят накануне зимнего периода.

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День саммита Европейского политического сообщества для президента Владимира Зеленского был насыщенным, а для Украины дал необходимые результаты — договоренности по поставкам дальнобойного оружия. В вечернем видеообращении он сообщил подробности.

Руководитель государства принял участие в важных встречах, где провел необходимые переговоры. Общение с партнерами дало результат по поставкам систем ПВО. Это очень важно накануне зимы.

"Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания — спасибо!" — заявил Зеленский.

Он добавил, что будет больше артиллерии у украинских воинов. Касается это и дальнобойного оружия.

"И обязательно будет больше справедливости", — пояснил он.

Важно

Дополнительные системы ПВО: Испания предоставит Украине военную помощь, — Зеленский

Владимир Зеленский положительно оценил значение переговоров. Он подчеркнул, что зло не имеет права взять верх, а только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Политики поблагодарил Европейский Союз и Европейский парламент, а Испанию, которая организовала соответствующие мероприятия, за возможность укрепить европейское единство.

Саммит Европейского политического сообщества и ЗРК Patriot от ФРГ

Владимир Зеленский 5 октября по итогам ІІІ саммита Европейского политического сообщества заявил, что Украина получит ЗРК Patriot от Германии накануне зимнего периода. По его словам, немецкие партнеры работают над обеспечением Украины дополнительной системой ПВО. Он отметил, что это также защита Европы и общих ценностей".

Напомним, 4 октября, как сообщило Bild, немецкие представители на переговорах с делегатами от правительства Украины намекнули, что намерены сделать все для усиления противовоздушной обороны нашего государства и предоставления большего количества ракет для комплексов Patriot. Власти Германии якобы не планируют "в обозримом будущем" поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.