Україна та Росія наступного року матимуть дефіцит боєприпасів, — експерт

Подальше застосування запасів американської армії або збільшення використання ATACMS буде мати важливе значення. Для подолання проблем з дефіцитом Україні необхідно налагодити власне виробництво.

В України і в Росії вже наступного року буде суттєвий дефіцит боєприпасів. Буде також виснаження і у європейських країн. Про це в коментарі "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Потрібно прискорювати роботу оборонної промисловості всіх держав. Але це набере обертів лише наприкінці наступного року. Тому наступний рік, з погляду потреб зброї, буде відчутним і пов'язаним із браком та дефіцитом. Коли ми говоримо про збільшення кількості виготовлення боєприпасів, то лише у наприкінці 2024 р. європейці та американці виходитимуть на кількість приблизно до 200 тис. на місяць, зараз ці показники набагато менші", — зазначив Згурець.

Він додав, що подальше використання запасів американської армії або збільшення використання ATACMS буде мати важливе значення. Це вплине на характер бойових дій в Україні.

Нагадаємо, що Україна і США запустять спільне виробництво систем ППО на території України. Домовленостей про це вдалося досягти під час нещодавнього візиту до США президента Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що західні запаси зброї вичерпуються. За словами західних чиновників, склади озброєнь у Європі й раніше були неповними, тепер же зброї ще менше.