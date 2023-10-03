ЗСУ отримали 3D-принтери за $1 млн: друкуватимуть запчастини просто на фронті (відео)

Українські військові зможуть швидше ремонтувати і повертати в стрій бойову техніку, не чекаючи доставки дефіцитних запчастин.

Related video

Австралійська компанія SPEE3D поставила перші сім модулів спеціальних 3D-принтерів по металу, на яких ЗСУ зможуть друкувати необхідні запчастини прямо на лінії фронту. Про це повідомляє The Defense Post.

Компанія з Мельбурна поставила 3D-принтери по металу в Україну в межах Ініціативи сприяння безпеці України Міністерства оборони США. Кожен принтер вартістю близько $1 мільйон буде орієнтований на створення критично важливих деталей української військової техніки прямо на фронті, що значно спростить завдання відновлення транспорту та бронетехніки та дасть змогу не чекати потрібних запчастин.

Важливо

Французька Arqus відкриє в Україні підприємство для ремонту бронетранспортерів, – ЗМІ

Крім того, важливість подібних принтерів полягає в тому, що з їхньою допомогою можна надрукувати необхідні комплектуючі, які вже не випускаються для застарілих зразків радянської епохи. Їх не завжди можна швидко дістати в потрібній кількості, а 3D-принтер вирішить цю проблему.

Звісно, такий апарат не може друкувати шляхом нагрівання складні деталі. Але дуже часто військові не можуть відправити техніку в бій через брак різноманітних дрібниць: петель, кронштейнів, роз'ємів, насосів і важелів та іншого. Подібні 3D-принтри можуть виготовити ці деталі буквально за пів години прямо в зоні бойових дій.

Для 3D-друку використовується технологія накладання шарів один на одного Фото: Скриншот

Як повідомляє Forbes, понад десяток українських військових пройшли в Польщі навчання для роботи зі Spee3D. Цей принтер, як і подібні до нього, друкують металеві запчастини за технологією адитивного виробництва, тобто методом накладання шарів один на одного. Замість плавлення металу цей метод використовує кінетичну енергію для з'єднання частинок металу разом у твердому стані для створення кінцевої деталі.

WarpSpee3D також надзвичайно швидкий та енергоефективний. Він може виготовляти великі деталі діаметром до 1 метра або вагою до 40 кг з декількох металів. Наприклад, ця артилерійська тріскачка з алюмінієвої бронзи вагою чотири з половиною фунти, зображена нижче, була виготовлена за 60 хвилин.

Мідний інструмент принтер надрукував усього за годину Фото: Forbes

"Ми зосереджені на тому, щоб надати українським солдатам ресурси для зміцнення можливостей технічного обслуговування та ремонту, коли й де це найбільш важливо", — сказав віцепрезидент SPEE3D з оборони Кріс Гарріс.

До речі, компанія активно співпрацює з іншими країнами, забезпечуючи 3D-друк металів у військовій галузі. Компанія також була обрана Королівським підрозділом інженерів-електриків і механіків британської армії для впровадження 3D-друку в армії.

Як працює 3D-принтер SPEE3D

Раніше Фокус розповідав, що атомні підводні човни майбутнього будуть "друкувати" на 3D-принтерах. Адитивні технології дозволять інженерам швидко виробляти окремі компоненти з особливих металевих сплавів.