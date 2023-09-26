Атомні підводні човни майбутнього "друкуватимуть" на 3D-принтерах: навіщо це потрібно військовим

Адитивні технології дозволять інженерам швидко виробляти окремі компоненти з особливих металевих сплавів.

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Компанії HII Newport News Shipbuilding і General Dynamics Electric Boat оголосили про використання 3D-друку для прискорення будівництва майбутніх атомних підводних човнів ВМС США класу "Вірджинія". Про це повідомляє The defense Post.

Військові інженери очікують, що поєднання нового методу з сучасними суднобудівними матеріалами прискорить будівництво і здачу суден на службу. HII та General Dynamics є підрядниками програми побудови підводних човнів класу "Вірджинія", які включатимуть у себе передову розвідку, системи озброєння, підтримку бойових груп і можливості протимінної боротьби, щоб замінити застарілі кораблі класу "Лос-Анджелес".

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Для створення деяких частин субмарин за допомогою 3D-друку компанії вирішили використовувати особливі морські сплави, зокрема мідно-нікелеві, як альтернативу традиційним суднобудівним металам. Сплав міді та нікелю було визначено як кандидата на 3D-друк для розробки палубних водостоків — компонента, вбудованого в конструкції судна, який збирає і перенаправляє воду в призначене місце.

Інженери компаній протестували цей підхід у партнерстві з фахівцем з адитивного виробництва (AMMCON). У результаті було створено тестову модель, перевірено концепцію і відбулося остаточне складання дренажної системи палуби, яку встановили на споруджуваному судні "Оклахома" класу "Вірджинія".

Мідно-нікелевий дренажний вузол для палуби, надрукований на 3D-принтері Фото: US Army

"Як лідер в адитивному виробництві для суднобудування, ми активно шукаємо можливості знайти способи впровадження цієї технології в основне суднобудування, — заявив віцепрезидент Newport News з проєктування та проєктування суднобудування Дейв Болкар. — Цей спільний проєкт використовує напрацювання ВМФ, які оптимізують вимоги до деталей із низьким рівнем ризику для адитивного виробництва (процесу створення предметів шляхом шарового нанесення матеріалу)".

Військові кажуть, що ці перші спроби встановити на підводні човни деталі, виготовлені за допомогою адитивних технологій, демонструють потенціал у значному скороченні часу виконання замовлень морського флоту. Подібні технології дозволять ВМФ США швидше отримати більше підводних човнів.

Раніше Фокус повідомляв, що надводний апарат вагою 350 кг вперше надрукували на 3D-принтері. Ним став морський безпілотник Hydra — дрон-розвідник, непомітний для противника.