Атомные подлодки будущего будут "печатать" на 3D-принтерах: зачем это нужно военным

Аддитивные технологии позволят инженерам быстро производить отдельные компоненты из особых металлических сплавов.

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Компании HII Newport News Shipbuilding и General Dynamics Electric Boat объявили об использовании 3D-печати для ускорения постройки будущих атомных подводных лодок ВМС США класса "Вирджиния". Об этом сообщает The defense Post.

Военные инженеры ожидают, что сочетание нового метода с современными судостроительными материалами ускорит строительство и сдачу судов на службу. HII и General Dynamics являются подрядчиками программы постройки подлодок класса "Вирджиния", которые будут включать в себя передовую разведку, системы вооружения, поддержку боевых групп и возможности противоминной борьбы, чтобы заменить устаревшие корабли класса "Лос-Анджелес".

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Для создания некоторых частей субмарин с помощью 3D-печати компании решили использовать особые морские сплавы, в том числе медно-никелевые, в качестве альтернативы традиционным судостроительным металлам. Сплав меди и никеля был определен как кандидат на 3D-печать для разработки палубных водостоков — компонента, встроенного в конструкции судна, который собирает и перенаправляет воду в назначенное место.

Инженеры компаний протестировали этот подход в партнерстве со специалистом по аддитивному производству (AMMCON). В результате была создана тестовая модель, проверена концепция и прошла окончательная сборка дренажной системы палубы, которую установили на строящемся судне "Оклахома" класса "Вирджиния".

Медно-никелевый дренажный узел для палубы, напечатанный на 3D-принтере Фото: US Army

"Как лидер в аддитивном производстве для судостроения, мы активно ищем возможности найти способы внедрения этой технологии в основное судостроение, — заявил вице-президент Newport News по проектированию и проектированию судостроения Дэйв Болкар. — Этот совместный проект использует наработки ВМФ, которые оптимизируют требования к деталям с низким уровнем риска для аддитивного производства (процесса создания предметов путем слоевого нанесения материала)".

Военные говорят, что эти первые попытки установить на подводные лодки детали, изготовленные с помощью аддитивных технологий, демонстрируют потенциал в значительном сокращении времени выполнения заказов морского флота. Подобные технологии позволят ВМФ США быстрее получить больше подводных лодок.

Ранее Фокус сообщал, что надводный аппарат весом 350 кг впервые напечатали на 3D-принтере. Им стал морской беспилотник Hydra — дрон-разведчик, незаметный для противника.