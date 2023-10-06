"Було два вибухи": у Білорусі вночі був теракт на залізничній станції, — ЗМІ

За даними журналістів, вибухів увечері було два. До ранку на дорогах чергували силовики, а зараз тривають опитування.

У ніч на п'ятницю, 6 серпня, у Колодящах, Білорусь, стався теракт на залізничній станції Озерище. Про це повідомляє видання"Дзеркало".

Повідомляють, що близько 23:15 стався вибух, унаслідок чого в будинках місцевих жителів була відчутна ударна хвиля, що спричинила вібрації вікон і навіть ліжок.

Уранці 6 жовтня силові служби почали проводити опитування місцевих жителів і повідомили їм про теракт на станції "Озерище" з вибухом залізничної інфраструктури.

У соцмережах люди пишуть, що ввечері було два вибухи. До ранку на дорогах чергували силовики, а зараз тривають опитування.

МНС, МВС або СК Білорусі не коментували інциденту.

Нагадаємо, що на залізничному мосту, що за 800 метрів від станції "Словечно" в Гомельській області поблизу українсько-білоруського кордону, вибухнуло кілька мін.

А президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко наголосив, що його країна несе відповідальність за збереження ядерної зброї з Росії і запевнив, що жодні диверсанти не зможуть потрапити на територію його країни.