Покладуть на стіл червону кнопку: РФ можуть "змусити" застосувати ядерну зброю, — Лукашенко

Білоруський політик вважає, що Сполучені Штати нібито нагнітають обстановку і штовхають Кремль на крайні заходи.

Сполучені Штати своїми кроками, які призводять до ескалації, можуть змусити Росію "дістати червону кнопку" і застосувати ядерну зброю. Таку думку висловив Олександр Лукашенко під час свого робочого візиту до Брестської області 6 жовтня, передає білоруський канал "Пул первого".

Лукашенко відвідав навчальний об'єкт Міноборони Білорусі "Вузол опору", де йому показали можливості інженерного обладнання вузла Кобринського укріпрайону.

Відповідаючи на запитання білоруський політик заявив, що Вашингтон нібито штовхає росіян піти на крайні заходи.

"Нагнітання, ескалація призведуть до того, що вони дістануть червону кнопку і покладуть на стіл", — сказав він.

Заяви росіян

Заяві Лукашенка передували неодноразові висловлювання офіційних осіб Російської Федерації з приводу ескалації з боку Вашингтона і союзників. Так, представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що якщо США схвалять постачання Україні далекобійних ракет із касетними бомбами, це призведе до подальшої ескалації конфлікту і ще більших жертв.

"Постачання озброєнь є не просто дестабілізуючим, а провокуючим конфлікт, фактором", — сказала вона, відповідаючи на запитання журналістів.

Також ядерна риторика звучить і з боку російських пропагандистів. Нагадаємо, 3 жовтня головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян запропонувала "здійснити ядерний вибух десь над Сибіром". За її словами, такий ядерний удар виведе з ладу всю радіоелектроніку і всі супутники, а в іншому жодних катастрофічних наслідків не буде.

Неодноразово про ядерну ескалацію говорив і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. 10 вересня він написав у соцмережах, що Сполучені Штати можуть "дочекатися" повторення трагедії 2001 року, тільки вже в набагато більших масштабах і з "атомною або біологічною складовою".