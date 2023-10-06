Rheinmetall отримав велике замовлення на виробництво боєприпасів Україні та Німеччині

Для України будуть виробляти боєприпаси серії L15. Також контракт передбачає снаряди для Бундесверу.

Німецький оборонний гігант Rheinmetall отримав велике замовлення артилерійські боєприпаси калібру 155-мм від уряду країни. Про це повідомляє пресслужба виробника.

Контракт передбачає виробництва для України десятків тисяч снарядів L15, а також снарядів Assegai для Бундесвера. Вартість замовлення "становить тризначну цифру мільйонів євро". Постачання заплановане на 2024 рік. Війна в Україні змусила збройні сили багатьох держав поповнювати власні запаси снарядів. Тому Rheinmetall має вже кілька великих контрактів на боєприпаси.

Нинішній контракт є доповненням до попереднього, який було підписано в липні 2023 року. Липнева угода передбачає сотні тисяч артилерійських боєприпасів й розрахована до 2029 року. Перші постачання одразу почалися. Також в німецькій компанії перелічили арсенал боєприпасів. які вони виробляють:

осколково-фугасний DM121;

димовий снаряд DM125;

керований DM702 SMArt;

тренувальні RH68, RH1901, RH1902;

сімейство боєприпасів Assegai і низка інших боєприпасів.

Нагадаємо, 5 жовтня в США підтвердили передачу Україні 1,1 млн боєприпасів, які конфіскували в Ірану.

Також в Італії заявили, що в них закінчується зброя, яку можна передати Україні.