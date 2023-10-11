Домашнє завдання: пріоритети оборони для ключових країн НАТО

Союзникам необхідно посилити плани щодо забезпечення готовності та швидкого посилення будь-якого союзника на першу вимогу, підвищити бойовий потенціал для проведення великомасштабних операцій, а також зміцнити можливості сил НАТО. Ще одним пріоритетом має стати закупівля озброєнь, щоб бити ворога на великій дистанції.

Жорстокість вторгнення Росії в Україну змусила уряди країн-союзниць звернути увагу на давні недоліки в підготовці НАТО до оборони. Після десятиліть участі в операціях за межами території НАТО знову взяла на себе зобов'язання колективно захищати "кожний дюйм союзної території та кожен дюйм союзного повітряного простору". Проблема полягає в тому, що нинішній оборонний потенціал і структура НАТО не дозволяють це зробити.

Фокус переклав статтю Стівена Фланагана і Анни М. Дауд про те, які пріоритети має мати НАТО для захисту країн — членів Альянсу.

На липневому саміті у Вільнюсі лідери країн НАТО схвалили значні покращення у військовій стратегії, планах та структурі союзних збройних сил. Вони також зобов'язалися витрачати на оборону щонайменше 2% свого ВВП та виділяти 20% своїх військових бюджетів на модернізацію озброєнь. На саміті, присвяченому 75-річчю НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні наступного року, союзники матимуть можливість переглянути та посилити ці зобов'язання. Хоча громадська підтримка НАТО залишається дуже високою по обидва боки Атлантики, дедалі більша втома країн-союзників від надання військової допомоги Україні, а також посилення популістських настроїв серед політиків, які скептично ставляться до НАТО або навіть симпатизують Росії, можуть підірвати підтримку заходів щодо зміцнення оборони союзників. Для підтримки цих зусиль необхідні активна просвітницька робота, тісна трансатлантична координація та, що особливо важливо, постійне лідерство США.

На липневому саміті у Вільнюсі лідери країн НАТО схвалили значні поліпшення у військовій стратегії, планах і структурі союзних збройних сил Фото: NATO

Росія ослаблена у військовому та економічному сенсі. Однак очікується, що у найближчі кілька років вона відновить свої сухопутні війська. У поєднанні з менш постраждалими військово-повітряними та військово-морськими силами це дозволить Москві й надалі загрожувати миру та стабільності в Євроатлантичному регіоні. Найближчі п'ять років надають можливість створити оборонну позицію, здатну протистояти цій загрозі.

Реалізація більш надійного стримування та оборонної позиції, до якої прагнуть союзники по НАТО, вимагатиме не лише постійних інвестицій протягом наступних п'яти років, а й інших кроків: розробки інноваційних концепцій щодо відображення агресії, використання нових технологій, нарощування оборонного промислового потенціалу та кращої інтеграції національних зусиль. Як ми стверджуємо в новій доповіді RAND "Inflection Point", кожен окремий член НАТО повинен зосередитися на конкретних пріоритетах у рамках цих колективних зусиль. Вашингтон, зі свого боку, може ефективніше використовувати співробітництво у сфері безпеки та адаптувати ключові механізми НАТО для досягнення більшої єдності зусиль.

Пріоритети для членів НАТО

Франція, Німеччина та Великобританія, поряд із США, продовжуватимуть займати центральне місце у плануванні сил НАТО. Кожна з цих країн має військовий потенціал повного спектру і прагне значного підвищення рівня оборони. Польща та Румунія відіграють найважливішу роль як опорні пункти передової оборони в Центральній та Південно-Східній Європі. Інтеграція Фінляндії, а в перспективі і Швеції, в оборонні плани НАТО зміцнить безпеку у Північно-Балтійському регіоні. При правильних заходах кожну з цих переваг можна посилити.

Франція володіє значним досвідом проведення спільних операцій, а також важкими сухопутними військами, артилерією, засобами ППО малої і середньої дальності та сучасною бойовою авіацією, які можна задіяти в майбутньому конфлікті у Східній Європі

Франція має значний досвід проведення спільних операцій, а також важкими сухопутними військами, артилерією, засобами ППО малої та середньої дальності та сучасною бойовою авіацією, які можна задіяти у майбутньому конфлікті у Східній Європі. Однак їй не вистачає масовості та можливостей для підтримки боєздатності. Розширення американо-французького співробітництва в галузі радіоелектронної боротьби, протидії масованому високоточному вогню, повітряній мобільності та ППО дозволить посилити внесок Франції та колективну оборону. Армії та флоти США та Франції останніми роками поглиблюють співпрацю з метою підвищення оперативної сумісності для проведення комбінованих операцій високого рівня. Спираючись на свою роль провідної країни бойової групи НАТО в Румунії, зростаючу оборонну співпрацю з Бухарестом та військово-морську присутність у Східному Середземномор'ї, Франція може сприяти зміцненню інтегрованої оборони Південно-Східної Європи.

Після десятиліть нераціонального витрачання коштів, що привели бундесвер до плачевного стану, Німеччина переходить до Zeitenwende. Канцлер Олаф Шольц поступово робить кроки щодо зміцнення бундесверу та розширення внеску Німеччини у колективну оборону. Якщо Німеччина здійснить запропоновані інвестиції в обладнання та навчання, а також збереже свою розширену бойову групу НАТО в Литві, вона зможе посилити свою роль у багатонаціональному корпусі НАТО "Північний Схід" та відігравати ще більшу роль в обороні Північно-Східної Європи. Німеччина також може використовувати своє положення приймаючої країни для Об'єднаного командування НАТО з підтримки та забезпечення та Повітряного командування, щоб відігравати провідну роль у забезпеченні та підтримці союзних сил на театрі військових дій. Спираючись на ініціативу "Небесний щит", вона також могла б очолити інтеграцію європейських засобів ППО.

Німеччина, після десятиліть нераціонального витрачання коштів, що призвели бундесвер до жалюгідного стану, переходить до Zeitenwendе Фото: Bundeswehr-Fotos

Велика Британія має в своєму розпорядженні потужні сухопутні, військово-повітряні та військово-морські сили, і в останніх оглядах оборонної політики взяла на себе зобов'язання щодо підвищення їхньої боєготовності, стійкості, технологічної переваги і здатності до ведення бойових дій високої інтенсивності. Проте наявних ресурсів може виявитися замало реалізації всіх можливостей, які планується створити протягом наступного десятиліття. Крім того, малі сили, швидше за все, зазнають труднощів із задоволенням амбіцій Великобританії щодо збереження лідерства в Корпусі швидкого реагування союзників, бойової групи НАТО в Естонії та Європейських об'єднаних експедиційних силах, а також розширення військових операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні. Зосередження сил і коштів на обороні Північної Європи та Північної Атлантики було б стратегічно вигіднішим для Великобританії та її союзників, навіть якщо Великобританія хоче зберегти можливість періодично здійснювати військово-морське розгортання в Індо-Тихоокеанському регіоні у співпраці зі США, Францією, Австралією та іншими країнами .

Польща стала основою оборони східного флангу НАТО. Стратегічна рішучість Варшави, плани швидкої мобілізації, амбітні програми модернізації та підвищення рівня боєздатності зроблять польські збройні сили одними з найбільш оснащених та підготовлених в НАТО для протидії Росії протягом найближчих п'яти років. Польща також є основним каналом передачі західної допомоги Україні в галузі безпеки та важливим місцем підготовки українських військ. Польща може стати центром підготовки, проведення навчань, забезпечення оперативної сумісності та матеріально-технічного постачання альянсу, що дозволить швидко ротувати сили та посилювати союзників у всьому регіоні. Враховуючи поглиблення військової інтеграції між Білоруссю та Росією, плани та навчання союзників у Польщі мають бути спрямовані на захист двох стратегічних точок. По-перше, це Сувалкський коридор – 64-кілометрова ділянка польської території між Білоруссю та Калінінградом, яка є найважливішим коридором для Литви та інших країн Балтії. По-друге, це Брестський коридор – ділянка відкритої місцевості вздовж південного кордону Польщі з Білоруссю в безпосередній близькості до Варшави.

Польща стала стрижнем оборони східного флангу НАТО Фото: Gazeta Wyborcza

Після того, як Фінляндія, а в перспективі і Швеція приєднаються до Норвегії в НАТО, альянс зможе організувати більш надійну та злагоджену оборону північного, балтійського та арктичного регіонів, спираючись на нові регіональні плани оборони. Ці зусилля будуть засновані на давньому регіональному оборонному співробітництві між усіма північними країнами, а також із США, Великобританією та іншими силами НАТО. Усі три країни та морські шляхи їхніх союзників залишаються під загрозою з боку надводних кораблів, літаків з ракетами великої дальності та ударних підводних човнів Північного та Балтійського флотів Росії. Норвегія робить кроки для усунення цих загроз, використовуючи свої сучасні винищувачі F-35 та морські патрульні літаки P-8, а норвезькі та шведські літаки провели спільні операції з американськими важкими бомбардувальниками, продемонструвавши інтеграцію висококласних звичайних та стратегічних засобів стримування НАТО. Продовження цих операцій разом із Фінляндією та іншими союзниками у регіоні продемонструє здатність тримати під загрозою російські військові активи. Доступ до фінських та шведських авіабаз та повітряного простору, а також інтеграція в союзні структури можливостей обох країн щодо забезпечення поінформованості про морський простір та контроль над морем зміцнять здатність НАТО захищати регіон Балтійського моря.

Естонія, Латвія та Литва досягли значних успіхів у зміцненні потенціалу та боєздатності своїх порівняно невеликих збройних сил. Три посилені бойові групи передової присутності НАТО у поєднанні з іншими розгортаннями та навчаннями також зміцнили потенціал стримування та посилення. Однак країни Балтії, як і раніше, піддаються прямій загрозі агресії та залякування з боку Росії і тому прагнуть розширення присутності НАТО. Хоча Німеччина та Канада зобов'язалися довести чисельність своїх бойових груп у Литві та Латвії відповідно до бригадного рівня, необхідно зробити ще більше. Допомога США та союзників у сфері безпеки може допомогти заповнити прогалини у протиповітряній та протиракетній обороні країн Балтії, а також усунути недоліки в артилерії, протитанковому озброєнні, системах розвідки, спостереження та розвідки. Інноваційні оперативні концепції разом із новими технологіями можуть відбити російський напад. Наприклад, використання багатодоменної системи зондування та цілевказівки, що складається з розподілених, об'єднаних у мережу наземних та повітряних датчиків, дозволить союзникам швидко створювати надійні зони зондування вздовж кордону у періоди загострення напруженості у відносинах з Росією.

Естонія, Латвія і Литва домоглися значних успіхів у зміцненні потенціалу і боєготовності своїх порівняно невеликих збройних сил Фото: Flickr

Румунія стає центром тяжіння оборонного потенціалу НАТО у Південно-Східній Європі. Бухарест досягає значних успіхів у реалізації планів модернізації своїх збройних сил. Доступ союзників до аеродромів, баз та портових споруд країни необхідний для проектування сили на Чорне море та підтримки України. Посилена бойова група НАТО в Румунії, очолювана Францією та підтримувана розгортанням американських і польських підрозділів, а також американська бригада, що знаходиться на ротації, дають можливість використовувати лідерство Румунії в штабі багатонаціональної дивізії НАТО "Південний Схід" та багатонаціональній бригаді "Південний Схід" посилення інтеграції регіональних оборонних систем. Ці зусилля слід підкріпити розробкою довгострокової трансатлантичної стратегії для Чорноморського регіону.

Геостратегічне значення Туреччини, а також внесок її великих та боєздатних сухопутних, військово-повітряних та військово-морських сил сприяли підтримці військової співпраці з Анкарою, незважаючи на напружені політичні відносини з більшістю союзників НАТО. Після переобрання президента Ердогана на п'ятирічний термін у травні 2023 року Туреччина, швидше за все, продовжить балансувати між відносинами з Москвою та її союзниками і не захоче підтримувати активніші військові операції НАТО для стримування подальшої російської агресії в Чорному морі. Проте турецька оборонна промисловість є лідером у розробці недорогих та передових технологій, зокрема дистанційно керованих транспортних засобів, проданих Україні та Польщі. Туреччина може стати основним постачальником недорогих та ефективних систем для союзників у Центральній та Східній Європі.

Колективні пріоритети НАТО

Відповідно до нової стратегії стримування та оборони, НАТО активізувала як навчання, так і заходи з розвідки, спостереження та розвідки у відповідь на нарощування Росією військової могутності на кордоні з Україною у 2021 році. Це дозволило альянсу швидко розгорнути елементи Об'єднаної оперативної групи надвисокої готовності після вторгнення Кремля та збільшити кількість бойових груп у Східній Європі з чотирьох до восьми. Сьогодні на східному фланзі альянсу завдання стримування виконують 150 тисяч сухопутних військ НАТО, а також значні сили авіації, протиповітряної та протиракетної оборони та морські сили.

На липневому саміті лідери країн НАТО схвалили нову оборонну стратегію, а також "комплекс планів" та механізми командування та управління, необхідні для її реалізації. Вона включає загальну стратегічну концепцію для всієї Північноатлантичної зони, оперативні плани для кожної військової області, а також три регіональні плани оборони – для Північної Атлантики та Крайньої Півночі, Центральної Європи, Середземномор'я та Чорного моря. Ця стратегія покликана визначати структуру сил, вимоги до боєздатності та інвестиції в національну оборону.

Керівники країн НАТО також заснували нові "Сили реагування союзників" та відзначили прогрес у реалізації "Моделі сил", згідно з якою союзники зобов'язуються надати у розпорядження командувачів військ НАТО 300 тисяч осіб протягом 30 днів. На додаток до зобов'язань щодо витрат і модернізації союзники також зобов'язалися продовжувати інвестиції в нові та руйнівні технології в рамках двох нових ініціатив: "Прискорювача оборонних інновацій" для Північної Атлантики та "Фонду інновацій НАТО".

Хоча все це позитивні кроки, союзникам необхідно посилити плани забезпечення готовності та швидкого посилення будь-якого союзника на першу вимогу, підвищити бойовий потенціал для проведення великомасштабних операцій, а також зміцнити можливості сил НАТО. Ще одним пріоритетом має стати закупівля озброєнь, здатних вражати ворожі сили з далеких дистанцій, включаючи протикорабельні крилаті ракети, мобільні ракетні установки та малі ударні БПЛА, які з великим успіхом використовуються в Україні. Уряди країн НАТО на прикладі війни в Україні зрозуміли, що будь-який конфлікт із Росією змусить їх витрачати боєприпаси в обсягах, які значно перевищують наявні запаси. У Вільнюсі вони розробили новий "План дій із оборонного виробництва", спрямований на прискорення спільних закупівель, нарощування виробничих потужностей та підвищення оперативної сумісності. У рамках цих зусиль вони повинні взяти на себе зобов'язання протягом наступних п'яти років створити значні запаси протитанкової, протипіхотної, протиповітряної та зенітної зброї придушення.

Нарешті, уроки, які українські військові витягують із операцій проти російських військ, необхідно використати в оборонних планах та тренуваннях НАТО. Вже ведеться робота зі створення у Польщі Спільного центру аналізу, підготовки та навчання НАТО-Україна. Пріоритетність його роботи принесе користь і НАТО, і Україні.

Про автора

Стівен Дж. Фланаган – старший науковий співробітник, а Ганна М. Дауд – дослідниця у галузі міжнародних відносин/оборони у некомерційній, непартійній корпорації RAND.