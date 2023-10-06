"Повноцінна бригада": Росія вербує в армію найманців із Сербії, — ЗМІ

За даними журналістів, під цей проєкт було продумано цілу систему: іноземців, які прилітають у Росію, розміщували в тимчасовому гуртожитку, усіма їхніми документами має займатися спеціальний нотаріус, а оформлення контрактів відбувається вже в Королеві.

РФ набирає у свою армію сербських найманців і розміщує їх у житлових приміщеннях у Підмосков'ї з наміром створити повноцінну бригаду із сербських солдатів. Про це повідомляє російська служба BBC.

Згідно з даними видання, сербських найманців зараховують до складу 106-ї дивізії Повітряно-десантних військ (ПДВ). Вербуванням і організацією цього процесу займаються різні особи, включно із сербським командиром Давором Савичичем, який бере участь у бойових діях на сході України з 2014 року, лідером руху "Нічні вовки" Олександром "Хірургом" Залдостановим, а також Марко Мілошевичем, сином експрезидента Югославії, який проживає в Росії.

"Російська служба BBC вивчила запис однієї з нарад за участю Давора Савичича, під час якої він заявив, що береться сформувати до осені 2023 року повноцінну сербську бригаду у складі 106-ї тульської дивізії ПДВ, завербувавши в неї до тисячі громадян Сербії.

Для цього проекту в Підмосков'ї було розроблено комплексну систему. Іноземних громадян, які прибувають до Росії, тимчасово розміщують у спеціальному гуртожитку, що розташований поблизу від лижного стадіону в Красногорську. Уся необхідна паперова робота, пов'язана з їхніми документами, здійснюється спеціальним нотаріусом, а офіційне укладення контрактів відбувається вже в місті Корольов.

3 серпня у британській розвідці розповіли, що Російська Федерація вербує громадян сусідніх країн і мігрантів Центральної Азії, щоб ті взяли участь у війні проти України. У Вірменії та Казахстані з'явилися реклами, в яких громадянам пропонували 5140 доларів початкового платежу і зарплати від 1973 доларів за участь у війні. Також Росія зверталася до етнічних росіян у північній Костанайській області Казахстану.

Нагадаємо, 12 вересня в росЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія виділила понад чотири тисячі земельних ділянок для тих, хто повернувся з війни проти України. Більшість із земель було виділено на тимчасово окупованих територіях і Криму. Зокрема, щонайменше 743 людини отримали сертифікати та документи на ці ділянки.