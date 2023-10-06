"Не цивільна ціль": у Кремлі прокоментували удар РФ по селу Гроза

Ракетний удар по селу Гроза став наймасштабнішим за кількістю жертв у Харківській області з початку війни.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи ракетний удар російської армії по селу Гроза в Харківській області, унаслідок якого загинули 52 людини, заявив, що ЗС РФ "не завдають ударів по цивільних цілях". Про це 6 жовтня повідомляє ВВС.

"Удари завдаються по об'єктах військової інфраструктури, місцях скупчення військовослужбовців і представників військового керівництва", — заявив Пєсков.

Наслідки ракетного удару по селу Гроза Харківської області Фото: Скрін відео

Управління Верховного комісара ООН з прав людини в п'ятницю, 6 жовтня, повідомило, що направило спецгрупу в село Гроза для збору інформації про ракетний удар і фіксації доказів ймовірних військових злочинів.

Ракетний удар по селу в Харківській області став наймасштабнішим за кількістю жертв у регіоні з початку повномасштабного вторгнення.

Ракетний удар по селу Гроза — що відомо

У четвер, 5 жовтня, у кафе, розташоване в селі Гроза Харківської області, влучила російська ракета "Іскандер М". У момент удару в будівлі перебувало близько 60 осіб, які зібралися на поминки загиблого односельця Андрія Козиря. Унаслідок цього будівлю було повністю зруйновано і всі люди опинилися під завалами.

Британський аналітик із питань оборони та безпеки професор Майкл Кларк розповів, що масштаб пошкоджень у селі Гроза Харківської області вказує на те, що удару, імовірно, було завдано не звичайною, а протикорабельною бойовою ракетою.

Нагадаємо, 5 жовтня ЗС РФ скинули авіабомби на Берислав Херсонської області. Унаслідок прямого влучення в будівлю лікарні поранено медиків.