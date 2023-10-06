"Поводиться абсолютно правильно": Лукашенко підтримав заклики Зеленського про допомогу до США

Президент України, зі слів Лукашенка, наче виконує обіцянку "воювати до останнього українця", але ставить питання щодо постачання зброї, оскільки були домовленості з Вашингтоном та іншими союзниками.

Вимагаючи допомоги від західних партнерів, прецедент України Володимир Зеленський, "поводиться абсолютно правильно". Про це заявив очільник Білорусі Олександр Лукашенко, інформує "Белта".

Диктатор висловив думку про те, що в медіа нібито склався образ Зеленського як жебрака, який постійно просить допомоги. Зі слів білоруського політика, український лідер діє правильно.

"Зеленський поводиться абсолютно правильно", – заявив Олександр Лукашенко.

З його слів, війна в Україні "планувалася заздалегідь". Сполучені Штати, на його думку, визначили нашу державу жертвою, пообіцявши їй максимальну підтримку. І українська влада погодилася на цю роль.

"А вони те, що обіцяли, або невчасно роблять, або не дають те, що обіцяють", — висловився керівник Білорусі.

Самопроголошений керівник Білорусі спочатку зазначив, що український політик підставив" США. Зеленський, зі слів Лукашенка, наче виконує обіцянку "воювати до останнього українця", але ставить питання щодо постачання зброї, оскільки були домовленості.

"Тому Володимир Олександрович їм каже: "Чому не робите те, що обіцяли?" Він їде і від них вимагає. Правильно чинить? Правильно. Домовленість була"", – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 6 жовтня Лукашенко пригрозив за рік озброїтися для сучасної війни. З його слів, білоруська армія матиме все необхідне в повному обсязі: зв'язок, розвідка, безпілотники, ударні зокрема й активний захист. Одночасно з цим Лукашенко наголосив на можливості застосування ядерної зброї з метою нанесення "незворотних збитків" ворогові.