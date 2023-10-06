Розвідка США повідомила про невдале випробування російської ракети "Буревісник": у чому причина провалу (відео)

Російські джерела пишуть, що перспективна ракета 9М730 оснащена пульсуючим ядерним повітряно-реактивним двигуном, що дає їй змогу перебувати в повітрі необмежений час. Однак цей же підхід призвів до труднощів у забезпеченні стійкої траєкторії польоту і маневреності.

Російські військові в рамках випробувань здійснили пуск нової крилатої ракети 9М730 "Буревісник". За даними американської розвідки, це не перша спроба запуску цього зразка — цього разу ракета протрималася в повітрі не більше ніж 2 хвилини і пролетіла всього 35 км. Про те, з якими проблемами зіткнулися російські конструктори під час випробувань розповіли 6 жовтня оглядачі Bulgarian Military.

Автори матеріалу пишуть, що США тривалий час скептично ставилися до того, чи розробляє взагалі Росія цей зразок крилатих ракет, проте в лютому 2018 року в мережі з'явилися кадри цеху, де ймовірно велися роботи зі створення "Буревісника".

Потім про ракету заговорив і сам російський президент Володимир Путін, який заявив, що нещодавно було проведено останнє успішне випробування 9М730.

"Ми практично закінчили роботу над сучасними видами стратегічної зброї, про які я говорив, і які анонсував ще кілька років тому. Проведено останнє успішне випробування "Буревісника" — крилатої ракети глобальної дальності з руховою ядерною установкою", — сказав Путін.

Цех із виробництва ракети "Буревісник"

Цех із виробництва ракети "Буревісник"

Особливості конструкції "Буревісника"

Російські джерела наводять характеристики й особливості цієї ракети, та повідомляють, що 9М730 оснащена пульсуючим ядерним повітряно-реактивним двигуном (ПуЯПРД), який нібито працює на "абсолютно нових фізичних принципах", а її конструкція адаптована для екстремальних умов польоту на розрахунковій швидкості до 3 Махів на висоті не більше 300 метрів. За задумом російських інженерів, корпус ракети з високоміцної сталі мав витримувати високі теплові та аеродинамічні навантаження. Крім того, для точного ураження цілей ракета нібито використовує сучасні технології навігації та цілевказівки.

Усі ці технологічні особливості мали забезпечити затяжне патрулювання ракети на низьких траєкторіях у заданих районах.

Оцінюючи такі показники, західні експерти зазначили, що ядерна силова установка мала зняти обмеження щодо кількості палива, що, своєю чергою, дало б ракетам змогу пролітати невідстежуваними траєкторіями та проривати ПРО супротивника, завдаючи ударів по слабкозахищених об'єктах.

З якими проблемами зіткнулися розробники

Оглядачі пишуть, що однією з головних проблем була новаторська рухова установка ракети. Саме застосування ПуЯПРД створює значні проблеми з погляду стійкості та управління. Проблемними виявилися системи терморегулювання та охолодження реактора, що призвело до його перегріву і можливих збоїв у роботі.

"У конструкції ракети застосовано унікальну аеродинамічну схему, що включає ядерний реактивний двигун. Таке нетрадиційне компонування створює труднощі в забезпеченні стійкої траєкторії польоту і маневреності", — зазначили експерти.

Далі виникли неполадки в системі наведення ракети, що призводило до помилкового розрахунку траєкторії та пропуску цілей. Виникали проблеми й зі системами стабілізації ракети, що призводило до відхилень від наміченої траєкторії польоту і зниження загальної ефективності.

Припущення західних експертів

Заява Путіна про успішне випробування "Буревісника" може виявитися не безпідставною, оскільки початкові технологічні особливості ракети могли бути змінені. Автори публікації наводять думку американських фахівців, які зазначають, що 9М730 може бути оснащена турбореактивним двигуном з рідинним прискорювачем.

Однак начальник оборонної розвідки Великої Британії Джеймс Хокенхулл висунув гіпотезу, що "Буревісник" — це дозвукова крилата ракета з ядерною енергетичною установкою, що здатна завдавати ударів у глобальному діапазоні. Він передбачає винятковий "майже необмежений час перебування в повітрі", що дає змогу атакувати з несподіваних напрямків.

Нагадаємо, про випробування ракети "Буревісник" йшлося в матеріалі The New York Times. Журналісти опублікували супутникові знімки та авіаційні дані, які свідчили про те, що Росія або готується до випробувань, або вже їх провела.