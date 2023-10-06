ППО військ РФ збила над Маріуполем власний винищувач Су-35, — ЗМІ (відео)

Подія, зі слів місцевих, відбулася в Кальміуському районі. Журналісти пишуть, що пілот російського бойового літака катапультувався.

Російський літак нібито впав поблизу Володарської траси біля Маріуполя. У Telegram "Типичный Донецк" опубліковано відповідне відео.

У коментарях місцеві припустили, що подія відбулася на території Кальміуського району. На думку дописувачів, бойовий літак РФ збила російська ППО.

За інформацією видання "Мілітарний", російські військові збили власний винищувач Су-35. Пілоту вдалось врятуватись, триває рятувальна операція.

Пропагандистський Telegram-канал "Военный осведомитель" підтвердив факт атаки ППО РФ власного літака. За їхньою інформацією, пілот зумів вижити.

Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Пропагандисти заявляють, що з такими темпами скоро залишаться без авіації.

Падіння літаків РФ

Російські війська поблизу Токмака могли знищити власний найсучасніший Су-35. Міноборони Британії 4 жовтня повідомило, що 28 вересня 2023 року російські сили протиповітряної оборони, ймовірно, збили один із власних багатоцільових бойових літаків Су-35 над містом Токмак, приблизно за 20 км позаду поточної лінії фронту". Російська Федерація, ймовірно, втратила лише п'ятий Су-35, який вважається найсучаснішим бойовим літаком РФ. Загалом ворог залишився без 90 літаків.

21 вересня в РФ відбулася нова аварія за участю військового літака. Вантажний військовий літак Іл-76 вилетів із аеропорту "Кольцово" в Ростов-на-Дону. Після набору висоти з'ясувалося, що з ладу вийшла одна з його навігаційних систем. Модернізований Іл-76МД-90А може перевозити весь перелік озброєнь і техніки десантних військ РФ.

Нагадаємо, 2 вересня воїни ЗСУ показали, як застосували ПЗРК Stinger та збили ракету Х-101. Бійці мобільної групи ППО протягом двох тижнів знищили дві повітряні цілі. Завдяки саме зброї американського виробництва їм вдалось поцілити по ракеті Х-101 та дрону-камікадзе Shahed, які загрожували Києву.