Відмова навігації: у РФ сталася нова аварія з військовим літаком Іл-76, — ЗМІ

Після набору висоти з'ясувалося, що з ладу вийшла одна з його навігаційних систем. Модернізований Іл-76МД-90А може перевозити весь перелік озброєнь і техніки десантних військ РФ.

Related video

Напередодні 21 вересня у РФ сталася чергова аварія за участю військового літака. Вантажний військовий літак Іл-76 вилетів з аеропорту Кольцово у Ростов-на-Дону, однак після набору висоти з'ясувалося, що з ладу вийшла одна з його навігаційних систем, про що командир борту повідомив диспетчера. Про це стало відомо виданню "Осторожно новости".

Пілот вирішив посадити літак у Єкатеринбурзі, де під час аварійної посадки на нього чекала команда рятувальників. О 10 годині вечора після успішної аварійної посадки його відбуксирували, щоб дослідити злам. Пошкоджень не виявилося, відомо також, що під час посадки на борту не було небезпечних вантажів.

Важливо

ЗСУ завдали масованого удару по аеродрому в Криму: на летовищі було 12 літаків, — ЗМІ

Вантажний літак Іл-76МД-90А

Військово-транспортний літак Іл-76МД-90А являє собою глибоку модернізацію Іл-76. Міноборони РФ отримало його у квітні 2015-го.

За інформацією російських ЗМІ, літак може взяти на борт весь перелік озброєнь і техніки повітряно-десантних військ РФ. Він призначений для міжрегіональних перевезень важкої техніки й вантажів, а також особового складу.

Нагадаємо, що 12 вересня у РФ сталася аварійна посадка пасажирського літака. Лайнер пролетів зайві 600 км, бо пілот вирішив садити його посеред поля.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, чому РФ складно тримати в боєготовності всі Ту-22. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, що є кілька серій Ту-22М3 — і деталь від одного може не підходити до іншого.