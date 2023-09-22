Отказ навигации: в РФ произошла новая авария с военным самолетом Ил-76, — СМИ

После набора высоты выяснилось, что из строя вышла одна из его навигационных систем. Модернизированный Ил-76МД-90А может перевозить весь перечень вооружений и техники десантных войск РФ.

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Накануне 21 сентября в РФ произошла очередная авария с участием военного самолета. Грузовой военный самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Кольцово в Ростов-на-Дону, однако после набора высоты выяснилось, что из строя вышла одна из его навигационных систем, о чем командир борта уведомил диспетчера. Об этом стало известно изданию "Осторожно новости".

Командир решил посадить самолет в Екатеринбурге, где во время аварийной посадки его поджидала команда спасателей. В 10 часов вечера после успешной аварийной посадки его отбуксировали, чтобы исследовать поломку. Повреждений не обнаружилось, известно также, что во время посадки на борту не было опасных грузов.

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Грузовой самолет Ил-76МД-90А

Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию Ил-76. Минобороны РФ получило его в апреле 2015-го.

По информации российских СМИ, самолет может взять на борт весь перечень вооружений и техники воздушно-десантных войск РФ. Он предназначен для межрегиональных перевозок тяжелой техники и грузов, а также личного состава.

Напомним, что 12 сентября в РФ произошла аварийная посадка пассажирского самолета. Лайнер пролетел лишние 600 км, потому что пилот решил сажать его посреди поля.

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