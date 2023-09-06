"Самолет один, а детали разные": почему РФ сложно держать в боеготовности все Ту-22

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью Фокусу объяснил, что Ту-22М3 имеет разные серии, поэтому деталь от одного может не подойти к другому.

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После потери 4 самолетов Ту-22М3 российской армии будет не так просто восстановить поврежденные бомбардировщики. Дело в том, что в разное время самолеты имели разные серии. Об этом в интервью Фокусу рассказал эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

Ту-22 был разработан еще в советское время, поэтому у них были разные серии и детали. Фактически после каждой модернизации появлялся другой самолет, говорит Анатолий Храпчинский.

"Было очень много серий Ту-22. Они в разное время выпускались, были разные доработки, так же "всушка" (вспомогательная силовая установка) — она тоже может не подходить на другой самолет. Там довольно интересная ситуация. ... Ту-22 прошел несколько этапов модернизации с советских времен — Ту-22М, Ту-22М0, Ту-22М1, Ту-22М2, М3 и даже М4. Они происходили с 1960-х годов до развала СССР. Менялись двигатели воздухозаборники, были изменения по агрегатам управления и так далее, каждый раз был почти новый самолет", — рассказал Фокусу Анатолий Храпчинский.

Кроме этого, РФ имеет собственную программу модернизации Ту-22М3 под названием Ту-22М3М. Для Москвы это единственный вариант, потому что новые стратегические бомбардировщики они не способны делать: потеряно много времени и ресурсов.

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