Мобілізація в Україні: чи можуть родичі загиблих цивільних отримати відстрочку

У законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не вказано, до якої категорії громадян (військових чи цивільних) мають належати загиблі або зниклі безвісти українці, родичі яких мають право на відстрочку від мобілізації.

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" під час воєнного стану частина військовозобов'язаних громадян можуть отримати відстрочку від мобілізації. Зокрема, право на відстрочку мають близькі родичі військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час бойових дій. У Міністерстві оборони та Комітеті з нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України роз'яснили, чи поширюється це положення на родичів загиблих цивільних осіб. Про це повідомляє 24 канал.

Відстрочка від мобілізації для родичів загиблих — що говорить закон

Згідно зі змінами, внесеними до Закону про мобілізацію ще в липні 2022 року, у дев'ятому абзаці частини 3 статті 23 зазначено, що призову на військову службу під час мобілізації та воєнного стану не підлягають жінки і чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи пропали безвісти "під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану".

Відповідно до українського законодавства, близькими родичами вважаються:

чоловік / дружина;

син / дочка;

батько / мати;

батьки матері та батька;

брати і сестри, рідні хоча б по одному з батьків.

Інші родичі, не перелічені в списку, не входять до категорії близьких. Відповідно, їхня загибель не дає права на відстрочку від мобілізації.

Коментарі Міноборони та Комітету ВР з нацбезпеки

У законі не уточнюється статус загиблих або зниклих людей, чиї родичі мають право на відстрочку. Положення закону не містить обмежень або вказівок на те, що загиблі або зниклі безвісти мають бути військовослужбовцями або цивільними особами. Також не уточнюється, за яких обставин вони загинули чи зникли, чи брали участь у бойових діях, контртерористичних операціях або їхній підготовці. Дія закону також не обмежується зоною безпосередніх бойових дій, окупованими або прифронтовими територіями.

У Комітеті нацбезпеки наголосили, що надане роз'яснення не має статусу офіційного тлумачення. У Міноборони наголосили, що згодні з позицією Комітету ВР з цього питання.

"Зазначена норма Закону не містить обмежень щодо того, до якої категорії (військових чи цивільних) мають належати загиблі та зниклі безвісти близькі родичі військовозобов'язаних громадян України, щоб на них поширювалася дія Закону", — повідомили в Міністерстві оборони.

Нагадаємо, у ТЦК розповіли, кого торкнеться мобілізація. Призвані будуть не всі чоловіки, але всі військовозобов'язані мають розуміти, що, найімовірніше, їм доведеться захищати свою країну зі зброєю в руках.

Раніше Фокус писав про те, що заборонено робити представникам ТЦК і де вони можуть вручати повістки. При цьому повістка вважається врученою, тільки після підпису військовозобов'язаного.