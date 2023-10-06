Нав'язують громадянство РФ: Білорусь провела зустріч дипломатів із вивезеними з України дітьми

Правозахисниця Катерина Рашевська заявила, що захід вплине на розширення санкційних списків і поповнення переліку порушень гуманітарного права Білоруссю і Росією.

Представники іноземних урядів зустрілися з депортованими українськими дітьми в Новополоцьку в Білорусі. Про це повідомила правозахисниця Катерина Рашевська у себе у Facebook 6 жовтня.

За її словами, представники Зімбабве, Індії, Катару, КНР, Куби, Монголії, ОАЕ, Росії, Сирії, а також Палестини зустрілися з 44 дітьми, яких депортували з Сєвєродонецька та Лисичанська. Крім того, захід також відвідали чиновники з Білорусі, СНД і "Союзної держави".

За словами Рашевської, інші країни відмовилися брати участь у цьому заході, який переслідує одну мету — легітимізувати протиправні дії з українськими дітьми.

Рашевська також зазначила, що у своїх коментарях перший секретар Посольства РФ у Білорусі Карина Багієва підтвердила нав'язування українським дітям російського громадянства. Крім того, дітям організували навчальний процес таким чином, щоб вони не змогли зберегти свою національну ідентичність.

Також, за словами Рашевської, Багієва вказала на ще один господарський суб'єкт, який пов'язаний із депортацією дітей з України, а саме нафтопереробний завод "Нафтан".

Правозахисниця додала, що повірений у справах Катару Абдулаїз Аль-Куварі допоміг встановити, що білоруські сім'ї беруть до себе українських дітей. Цю інформацію також підтвердила директорка однієї зі шкіл Новополоцька.

Абдулаїз Аль-Куварі висловив надію на те, що "ще більше дітей зможуть виїхати" з території Донбасу. Рашевська сказала, що ці слова є підбурюванням до продовження депортації українських дітей.

За її словами, цей захід вплине на розширення санкційних списків за рахунок ще одного господарського суб'єкта, а також поповнення переліку порушень міжнародного гуманітарного та міжнародного права Білоруссю і Росією.

Нагадаємо, що хакери групи "Кіберпартизани" з'ясували, що глава філії Червоного хреста республіки Білорусь Дмитро Шевцов їздив на окупований Донбас із нашивкою із символом "Z". За словами хакерів, до їхніх рук потрапили документи за 2022-й рік, у яких ідеться про ввезення до Білорусі дітей з окупованого Лисичанська. Причому в різних звітах кількість українських дітей і витрачених на них ресурсів різниться.

Потім стало відомо, що Міжнародний Червоний Хрест хоче покарати Шевцова за депортацію дітей з України. Так, гендиректор Дмитро Шадов має бути звільнений до 30 листопада. В іншому разі білоруську філію буде піддано серйозним санкціям.