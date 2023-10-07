"Троє внучат залишилися": мешканець Грози через удар РФ втратив доньку, зятя, сватів і кумів (відео)

Чоловік доводиться далеким родичем військовому, якого поминали в день російської атаки. Він не пішов на поминки, бо вночі мав вийти на чергування.

Мешканець села Гроза, по якому Збройні сили Російської Федерації 5 жовтня завдали ракетного удару, через атаку окупантів втратив доньку та родину зятя. Про це чоловік розповів "Суспільному".

Валерій Козир доводиться далеким родичем військовослужбовцю, якого в день російського удару поминали жителі села. Сам він був змушений пропустити поминки через нічне чергування.

"Учора загинула моя дочка, зять, свати та куми. Ось буду тут ховати. Троє внучат залишилися", — розповів чоловік.

Валерій зізнався, що просить у Бога ще п'ять років життя, щоб встигнути підняти на ноги онуків.

"Мені тільки, щоб дружина витримала. Що, як я один залишуся, внучат як?", — каже Валерій.

Удар по селу Гроза: що відомо

Нагадаємо, 5 жовтня ЗС РФ завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Ракета влучила в кафе, у якому проходив поминальний обід.

Жителі села поминали військового Андрія Козиря. У перші дні повномасштабного вторгнення РФ він повернувся з Польщі в Україну і вступив до лав ЗСУ. Андрій встиг провоювати три дні: отримав смертельне поранення в шию. Його поховали на Дніпропетровщині, оскільки його рідне село Гроза було окуповане. Пізніше сім'я вирішила перепоховати його.

Станом на 6 жовтня було відомо про 52 загиблих жителів села Гроза. Одна людина померла в лікарні, у поранених людей серйозні травми. Підрозділи ДСНС розібрали завали та дістали всі тіла. Наразі відбувається ідентифікація частини тіл.