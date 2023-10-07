ХАМАС атакував Ізраїль: бойовики перетнули кордон, ЦАХАЛ призиває резервістів (фото, відео)

Армія оборони Ізраїлю оголосила в країні воєнний стан та почала завдавати удари у відповідь по бойовиках із Сектору Гази. ЗМІ повідомляють про загиблих та поранених.

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС, які дислокуються у Секторі Гази, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Про це повідомило ізраїльське видання Cursorinfo.

У Армії оборони Ізраїлю, ЦАХАЛ, заявили про проникнення бойовиків із Сектору Гази на територію країни. Крім цього, ймовірно, була спроба проникнути в країну через море в районі Ашкелону.

"Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і розпочав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛ борються з ворогом на всіх місцях проникнення. Держава Ізраїль виграє цю війну", — цитують журналісти міністра оборони Йоава Галанта.

У ЗМІ зазначили, що під ударами опинилися населені пункти в центральній та південній частині країни, зафіксовані влучання в Рішон ле-Ціоне, Тель-Авіві, Ашкелоні та Явнему, Бат-Ям, Кір'ят-Гат, Нетівот, Кфар-Саба, Беер-Шева, Рамат ха-Шарон.

За інформацією національної рятувальної організації Ізраїлю "МАДА", в результаті атаки є загиблі, поранення отримали щонайменше 15 людей, двоє з яких перебувають у тяжкому стані, шестеро — середнього ступеня тяжкості, семеро мають легкі поранення.

Наголосили, що ЦАХАЛ оголосив у країні воєнний стан та почав завдавати удари у відповідь. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант запровадив так звану "особливу зону" в радіусі 80 кілометрів від кордону із сектором Газу, яка зокрема включає й центр країни. Поліція просить місцевих жителів не виходити на вулицю найближчим часом.

"Почався масований ракетний обстріл ізраїльської території з Гази, і терористи проникли на територію Ізраїлю в низці різних місць", — йшлося в повідомленні поліції.

"ХАМАС є правлячою організацією в Секторі Гази, відповідальною за цей напад, і вона нестиме наслідки та відповідальність за події", — заявили в ЦАХАЛ.

За інформацією місцевих жителів Сдерота, бойовики нібито захопили десятки будинків, а поліція не відповідає на дзвінки. Про терористів також повідомили жителі інших прикордонних територій. Також бойовики захопили КПП "Ерецт". У деяких населених пунктах йде перестрілка між терористами та ізраїльським спецназом. Крім цього, про групу бойовиків повідомляють у Нетівоті. Зокрема, місцеві жителі повідомляють про вуличні бої — відбулася перестрілка. Також бойовики почали брати в заручники цивільних та військових.

За повідомлення соцмереж, в Ізраїлі зламали систему оповіщення повітряної тривоги. Після ракетних ударів аеропорт у Тель-Авіві "Бен-Гуріон" тимчасово закрили.

В Армії оборони Ізраїлю показали населені пункти, жителі яких прокинулися від звуків сирени та ракетних обстрілів.

У соцмережах з'явилося відео з роботою системи протиракетної оборони "Залізний купол" по ракетах, випущених з території Сектору Гази.

Заява бойовиків Сектору Гази

За інформацією Reuters, відповідальність за ракетну атаку взяв на себе ісламський рух ХАМАС. Старший військовий командувач ХАМАС Мохаммад Дейф через трансляції в ЗМІ оголосив про початок операції та закликав палестинців у всьому світі до боротьби.

"Це день найбільшої битви, яка завершує останню окупацію на землі", — сказав Мохаммад Дейф.

З його слів, було запущено близько п'яти тисяч ракет, тоді як ізраїльські ЗМІ повідомили лише про 300.

Нагадаємо, 10 травня з території Лівану в напрямку півдня Ізраїлю було випущено понад сотню ракет, у результаті чого жителі ізраїльських міст, які межують з Сектором Гази та Тель-Авіву, чули сигнали повітряної тривоги. По країні тоді було випущено понад 170 ракет.