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Воєнний фокус

Сектор Газа здійснює масований ракетний удар по Ізраїлю (фото, відео)

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"Ісламський джихад" веде ракетний обстріл Ізраїлю

Системи ПРО "Залізний купол", за даними соцмереж, перехоплюють ракети над Ашдодом та Тель-Авівом.

Палестинська організація "Ісламський джихад" у п'ятницю ввечері, 5 серпня, здійснює масований ракетний удар територією Ізраїлю. Відеоролики активно публікують користувачі у соцмережах, повідомляє Фокус.

Ймовірно, палестинські ісламісти здійснюють ракетний удар по Ізраїлю у відповідь на військову спецоперацію "На світанку", яку офіційний Єрусалим проводить у секторі Гази.

За даними користувачів соцмереж, обстріли зафіксовані у південній частині іудейської держави.

До того ж, відомо, що системи протиракетної оборони Ізраїлю "Залізний купол" перехоплюють ракети над містом Ашдод.

"Ісламський джихад" здійснює ракетний удар по Ізраїлю.

Також у соціальних мережах опублікували відеоролик, на якому знято серію вибухів у небі над Тель-Авівом. Ймовірно, ракети, випущені організацією Ісламський джихад, перехоплюються системами ПРО над колишньою столицею Ізраїлю.

Користувачі соцмереж інформують, що сигнал повітряної тривоги також чути в ізраїльських містах Явні та Лахіш.

Інформація про жертв або постраждалих внаслідок масованого ракетного удару "Ісламського джихаду" поки що не публікувалася.

У небі над Тель-Авівом зафіксовано кілька вибухів

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 серпня, армія Ізраїлю розпочала військову операцію "На світанку" в секторі Газа, у процесі якої було здійснено авіаудари по позиціям радикальної палестинської організації "Ісламський джихад". За даними ЦАХАЛу, військовослужбовцям вдалося ліквідувати командира угруповання Тайсіра аль-Джабарі.

Також повідомлялося, що Ізраїль пригрозив Іранській Республіці ракетними ударами, якщо офіційний Тегеран відмовиться згортати ядерну програму.