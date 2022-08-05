Ізраїль розпочав операцію "На світанку", атакувавши сектор Гази: що відомо

Унаслідок авіаударів ізраїльтянам вдалося ліквідувати командира військового підрозділу палестинського угруповання "Ісламський джихад".

Удень 5 серпня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про завдання удару по цілях, розташованих у секторі Гази. Прессекретар ЦАХАЛу заявив, що військову операцію назвали "На світанку", вона спрямована проти терористів із палестинського "Ісламського джихаду". При цьому в ЦАХАЛі зазначили, що в ізраїльському тилу в межах 80 км від сектора Гази оголошено особливий стан до 20:00 6 серпня.

Що передувало операції Ізраїлю?

Reuters пише, що на початку тижня ізраїльтяни під час рейду в місті Дженін на Західному березі заарештували Басама аль-Сааді, високопоставленого лідера палестинського угрупування "Ісламський джихад". Згодом Ізраїль перекрив усі переходи через Газу й деякі довколишні дороги, побоюючись нападів у відповідь із боку ісламського угруповання.

Al Jazeera повідомляє, що в п'ятницю міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц відвідав населені пункти поблизу Гази, заявивши, що армія готує "дії, які усунуть загрозу з цього регіону", однак у подробиці він вдаватися не став.

"Ми діятимемо з внутрішньою стійкістю та зовнішньою силою, щоб відновити звичайне життя на півдні Ізраїлю, — пообіцяв міністр. — Ми не шукаємо конфліктів, але ми без вагань захистимо наших громадян, якщо це буде потрібно".

Які дії зробив Ізраїль?

ЦАХАЛ атакував Газу за допомогою бойових літаків, завдавши кількох ракетних ударів. За даними Al Jazeera, внаслідок атаки загинув Тайсір аль-Джабарі, командир бригади "Аль-Кудс" — військового підрозділу "Ісламського джихаду". Ракета вдарила по квартирі в центрі Гази, де був аль-Джабарі.

Також телеканал із посиланням на представників угруповання повідомила про загибель щонайменше семи людей, серед яких дівчина.

Чим загрожують відповісти бойовики з Гази?

Представник ХАМАС Фавзі Бархум заявив, що його організація не залишить "п'ятничну ескалацію" без відповіді. "Опір захищатиме наших людей у секторі Гази всім, що має", — пообіцяв він. Очевидно, відповідь полягатиме в ракетних обстрілах ізраїльських міст, до якох, судячи з оголошення особливого положення в прикордонній зоні, ізраїльтяни підготувалися. Місцеві жителі мають перебувати поблизу бомбосховищ, також на найближчу добу заборонені масові збори.

[ + – ] Серед мешканців прикордонних районів Ізраїлю поширили таку пам'ятку

Офіційний представник "Ісламського джихаду" в Газі Ахмед Мудалал повідомив, що угруповання через єгипетських посередників висунуло до Ізраїлю кілька вимог:

звільнення аль-Сааді та ще одного ув'язненого;

припинення рейдів на Західному березі;

зняття блокади Гази.

За словами Мудалала, відповіді наразі не отримали.

Нагадаємо, 22 липня стало відомо про те, що ізраїльська авіація завдала удару по заводу, який займається виробництвом іранських безпілотників на околицях Дамаска, столиці Сирії.

26 липня міністр оборони Бені Ганц заявив, що в Ізраїлі не виключають ракетних ударів по Ірану, щоб стримати розвиток ядерної програми, яку проводять у країні.