Израиль начал операцию "На заре", атаковав сектор Газа: что известно

В результате авиаударов израильтянам удалось ликвидировать командира военного подразделения палестинской группировки "Исламский джихад".

Днем 5 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении удара по целям, расположенным в секторе Газа. Пресс-секретарь ЦАХАЛа заявил, что военную операцию назвали "На заре", она направлена против террористов из палестинского "Исламского джихада". При этом в ЦАХАЛе отметили, что в израильском тылу в пределах 80 км от сектора Газа объявлено особое положение до 20:00 6 августа.

Что предшествовало операции Израиля?

Reuters пишет, что в начале недели израильтяне во время рейда в городе Дженин на Западном берегу арестовали Басама аль-Саади, высокопоставленного лидера палестинской группировки "Исламский джихад". Впоследствии Израиль перекрыл все переходы через Газу и некоторые близлежащие дороги, опасаясь ответных нападений со стороны исламской группировки.

Al Jazeera сообщает, что в пятницу министр обороны Израиля Бени Ганц посетил населенные пункты вблизи Газы, заявив, что армия готовит "действия, которые устранят угрозу из этого региона", однако в подробности он вдаваться не стал.

"Мы будем действовать с внутренней стойкостью и внешней силой, чтобы восстановить обычную жизнь на юге Израиля, — пообещал министр. — Мы не ищем конфликтов, но мы без колебаний защитим наших граждан, если это потребуется".

Какие действия предпринял Израиль?

ЦАХАЛ атаковал Газу с помощью боевых самолетов, нанеся несколько ракетных ударов. По данным Al Jazeera, в результате атаки погиб Тайсир аль-Джабари, командир бригады "Аль-Кудс" — военного подразделения "Исламского джихада". Ракета ударила по квартире в центре Газы, в которой находился аль-Джабари.

Также телеканал со ссылкой на представителей группировки сообщила о гибели по меньшей мере семи человек, среди которых девушка.

Чем грозят ответить боевики из Газы?

Представитель ХАМАСа Фавзи Бархум заявил, что его организация не оставит "пятничную эскалацию" без ответа. "Сопротивление будет защищать наших людей в секторе Газа всем, что у него есть", — пообещал он. По всей видимости, ответ будет заключаться в ракетных обстрелах израильских городов, к которому, судя по объявлению особого положения в приграничной зоне, израильтяне подготовились. Местные жители должны находиться вблизи бомбоубежищ, также на ближайшие сутки запрещены массовые собрания.

[ + – ] Среди жителей приграничных районов Израиля распространили такую памятку

Официальный представитель "Исламского джихада" в Газе Ахмед Мудалал сообщил, что группировка через египетских посредников выдвинула к Израилю несколько требований:

освобождение аль-Саади и еще одного заключенного;

прекращение рейдов на Западном берегу;

снятие блокады Газы.

По словам Мудалала, ответа пока не получили.

Напомним, 22 июля стало известно о том, что израильская авиация нанесла удар по заводу, который занимается производством иранских беспилотников в окрестностях Дамаска, столицы Сирии.

26 июля министр обороны Бени Ганц заявил, что в Израиле не исключают ракетных ударов по Ирану, чтобы сдержать развитие ядерной программы, которая проводится в стране.