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Военный Фокус

Сектор Газа осуществляет массированный ракетный удар по Израилю (фото, видео)

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"Исламский джихад" ведет ракетный обстрел Израиля

Системы ПРО "Железный купол", по данным соцсетей, перехватывают ракеты над Ашдодом и Тель-Авивом.

Палестинская организация "Исламский джихад" в пятницу вечером, 5 августа, осуществляет массированный ракетный удар по территории Израиля. Видеоролики активно публикуют пользователи в соцсетях, сообщает Фокус.

Вероятно, палестинские исламисты осуществляют ракетный удар по Израилю в ответ на военную спецоперацию "На заре", которую официальный Иерусалим проводит в секторе Газа.

По данным пользователей соцсетей, обстрелы зафиксированы в южной части иудейского государства.

Более того, известно, что системы противоракетной обороны Израиля "Железный купол" перехватывают ракеты над городом Ашдод.

"Исламский джихад" осуществляет ракетный удар по Израилю

Также в социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором запечатлена серия взрывов в небе над Тель-Авивом. Вероятно, ракеты, выпущенные организацией "Исламский джихад", перехватываются системами ПРО над бывшей столицей Израиля.

Пользователи соцсетей информируют, что сигнал воздушной тревоги также слышен в израильских городах Явне и Лахиш.

Информация о жертвах или пострадавших в результате массированного ракетного удара "Исламского джихада" пока не публиковалась.

В небе над Тель-Авивом зафиксировано несколько взрывов

Напомним, в пятницу, 5 августа, армия Израиля начала военную операцию "На заре" в секторе Газа, в ходе которой были осуществлены авиаудары по позициям радикальной палестинской организации "Исламский джихад". По данным ЦАХАЛа, военнослужащим удалось ликвидировать командира группировки Тайсира аль-Джабари.

Также сообщалось, что Израиль пригрозил Иранской Республике ракетными ударами в случае, если официальный Тегеран откажется сворачивать ядерную программу.