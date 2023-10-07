Генерал Наєв попередив про перевірку боєготовності армії Лукашенка у Білорусі (відео)

У разі зростання загрози, як заявив командувач Об'єднаних сил, Генштаб ЗСУ перекине на північ України додаткові сили та засоби.

Білорусь перевіряє боєготовність армії, але в України є сили для реагування. Про це заявив командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook.

Він зазначив, що наша держава уважно стежить за ситуацією. Україна підсилює пильність прикордонних нарядів, сил та засобів для адекватного реагування достатньо.

"У Білорусі розпочато черговий етап перевірки бойової готовності їхніх Збройних сил," – повідомив Наєв.

З його слів, українські прикордонні наряди посилюють пильність та здатні відреагувати на ймовірні провокації. Командувач наголосив, що наразі утримуються у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, яких станом на зараз достатньо для виконання цих завдань. У разі зростання загрози Генштаб ЗСУ додає додаткові сили та засоби.

"Ці правила воєнної науки працюють", – зазначив Наєв.

Навчання Білорусі з РФ

За інформацією групи "Беларускі Гаюн", у Білорусі знову вирішили пролонгувати військові навчання. Спільні військові навчання Республіки Білорусь та Російської Федерації продовжені щонайменше до 1 жовтня 2023 року. Зазначається, що 23 та 24 вересня були оголошені вихідними для деяких полігонів, однак полігони "Доманово" та "Обуз-Ліснівський" працюють без перерви. За даними групи, навчання на полігонах продовжують із 25 вересня до 1 жовтня.

Нагадаємо, 6 жовтня видання "Зеркало" повідомило, що вночі відбувся теракт на залізничній станції. За даними журналістів, вибухів увечері було два. До ранку на дорогах чергували силовики, а згодом вони почали цікавитися у місцевих, яку їм відомо інформацією щодо інциденту.