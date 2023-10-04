Біля "лінії Хреніна": у Білорусі почали будувати новий військові об'єкт, — ЗМІ (карта)

За словами журналістів, територія, на яких зараз тривають роботи, займає понад 70 гектар. Об'єкт розташований за два кілометри на південь від укріплень "Лінії Хреніна".

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Неподалік Гомеля в Білорусі розпочато будівництво нового військового об'єкта. Про це повідомляє видання "Флагшток".

Зазначається, що в офіційних документах це називається "Будівництво майданчика навчально-матеріальної бази".

Видання пише, що Гомельське обласне УКБ запросило послугу з вибору організації, яка здійснюватиме авторський нагляд за будівництвом. На ці цілі з бюджету виділено 1590 білоруських рублів. Спостереження має здійснюватися з 5 жовтня по 3 грудня поточного року.

Крім того, як повідомляється, на супутникових знімках сервісу Sentinel Hub можна побачити ймовірне місце будівництва.

"За два кілометри на південь від наявних укріплень "Лінії Хреніна" на полі серед лісу проводяться роботи. Перші зміни місцевості стали помітні ще в серпні-вересні 2023 року", — йдеться в матеріалі.

За словами журналістів, у вже зрубані лісосмуги, а в місцях розташування іригаційних канав з'явилися сліди земляних робіт

"Територія, на яких зараз тривають роботи, займає понад 70 гектар", — зазначили журналісти.

Зазначається, що державні ЗМІ Білорусі не опублікували жодної інформації про будівництво нового військового об'єкта.

Будівництво військового об'єкта в Білорусі Фото: Флагшток

Будівництво військового об'єкта в Білорусі Фото: Флагшток

Нагадаємо, що в МВС розповіли, як реагуватимуть у разі повторного нападу з Білорусі. Усі пересування військ Росії та Білорусі, як заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, відстежуються, а сил на кордоні достатньо для швидкої та ефективної реакції.